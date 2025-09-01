Insfrán inauguró importantes obras en Tres Lagunas

Encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, el camino de realizaciones del Modelo Formoseño continuó en la jornada de este viernes 26 en Tres Lagunas, donde dejó inauguradas dos importantes obras para la comunidad: la nueva planta de agua potable y la pileta municipal.

Además, el primer mandatario anunció la refacción de la Escuela N° 74 y resaltó el avanzado estado de ejecución de un gran reservorio para abastecer agua cruda para dicha planta.

Del mismo modo, recordó que se encuentra pendiente la reactivación de la pavimentación de la Ruta N° 6, la cual estaba presupuestada, pero fue paralizada por el Gobierno nacional.

En ese marco, según recabó la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el presidente de la Comisión de Fomento de Tres Lagunas, el doctor Guillermo Silva, expresó que esta jornada de inauguraciones “se convirtió en un día especial que quedará en la historia del pueblo” e indicó que “es el resultado de una decisión política firme y de una gestión de trabajo en equipo entre la gestión provincial y municipal”.

Hizo notar que la última visita del primer mandatario provincial fue hace unos meses “y hoy ya se concreta las inauguraciones de nuevas obras, como la piscina municipal, que es un espacio pensado para que nuestros chicos, jóvenes y adultos aprendan a nadar, para que las familias disfruten, los adultos mayores puedan ejercitarse y para que todos tengamos un lugar de deporte, de encuentro y de recreación”.

A su vez, destacó “con orgullo” la inauguración de la planta potabilizadora de agua, ya que “cada familia tendrá un acceso digno, seguro y permanente al agua, cuyo recurso es sinónimo de vida, salud e igualdad, porque el agua potable no es un privilegio, es un derecho fundamental”.

Asimismo, aseguró que “todo esto no sería posible si no existiese el gran esfuerzo de un Estado provincial responsable, que con recursos propios, cumple día a día con el compromiso de su gente, pese al actual contexto nacional adverso que estamos atravesando, con recortes presupuestarios por doquier que afectan directamente a los más vulnerables”.

No obstante, remarcó que “hace años Formosa lleva adelante un modelo que prioriza a las familias y que garantiza la inclusión, la justicia social y que demuestra que se puede administrar con responsabilidad sin abandonar al pueblo”, marcando la importancia de que “comprendamos el valor de cada obra inaugurada, no sólo en nuestro pueblo, sino a lo largo y ancho de la provincia”.

Con miras a los próximos comicios de octubre, enfatizó que “hay que ponerle un freno al Gobierno nacional negacionista de los más vulnerables”, motivo por el cual “el domingo 26 de octubre hay que ser contundente y apoyar a los dos representantes del Modelo Formoseño”, los candidatos a diputados del Frente de la Victoria (FdV), Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres.

“Gracias señor Gobernador por su incansable trabajo en beneficio de las familias de la provincia y por la grandeza de la Patria, defendiendo con una fuerte convicción la doctrina y el modelo que nos da identidad y futuro”, cerró.

Por su parte, desde el responsable del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP) del lugar, Néstor Alonso, expresó su inmensa alegría por la inauguración de la planta, recordando que “estábamos con un déficit de agua” y esta nueva obra “representa un gran progreso para la localidad”.

“Gracias Gobernador por esta obra tan anhelada por el pueblo –significó-. Tenerla representa un orgullo y avance por muy importante”, cerró.



