Insfrán habilitó las obras en el Club Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario

Con el tradicional corte de cintas y descubrimiento de una placa recordatoria, ya inmediatamente a su arribo, el gobernador Gildo Insfrán oficialmente inauguró la refacción y ampliación del Club Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario en la tarde de este lunes 29.

Se vivió un momento único con su habilitación, la alegría en las tribunas del estadio porque llegó finalmente lo que tanto anhelaba esta institución del barrio capitalino Villa del Rosario, que dio una calurosa bienvenida al mandatario provincial.

En las tribunas estaban todos con camisetas, desde vecinos, hinchada, jugadores y jugadoras de las distintas divisiones y disciplinas, también se escuchaba el sonido de redoblantes y tambores, fue realmente una fiesta el estadio. Como gesto de reconocimiento hacia todos, el mandatario alzó las manos mientras caminaba hacia el campo de juego.

En un clima que acompañó también, porque estuvo agradable con una temperatura típica para la época de primavera, el gobernador Insfrán encabezó la ceremonia acompañado del vicegobernador Eber Solís; el presidente provisional de la Legislatura Provincial Armando Felipe Cabrera; el intendente de la ciudad de Formosa Jorge Jofré.

También asistieron legisladores nacionales y provinciales; ministros y ministras del Gabinete Provincial; secretario de Deportes y Recreación Comunitaria Mario Romay; entre otras autoridades de la órbita provincial y municipal, así como de otras instituciones invitadas al evento.

Acto protocolar

En el comienzo de la ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa, a los sones de la Banda de Música de la Policía de Formosa.

Acto seguido, hizo uso de la palabra el presidente del club, Pablo Olivera, quien, antes de comenzar con su discurso, pidió un fuerte aplauso para los campeones de la Primera División, enfatizando que “para nosotros es un sueño hecho realidad”, ya que es “la primera vez” que el club obtiene el título en la categoría A del fútbol local.

Expresándose con el corazón, manifestó que sinceramente esta obra del Gobierno de Formosa no lo sorprendía, porque “cuando surge una necesidad, nace un derecho” para la doctrina peronista, visión que tiene las políticas públicas en Formosa para “generar las oportunidades para que las personas puedan desarrollarse”.

Ello fruto de que existe un “Estado presente”, aseguró y destacó también el trabajo comprometido de la dirigencia de la institución.

Profundamente orgulloso por esta inauguración que representa la oportunidad “dentro de poco de poder jugar el torneo Federal amateur, cuya competencia es de otra categoría”, en su propia casa, es decir, en su estadio. Esta posibilidad ahora sí se concretará finalmente para el conjunto Villero, como se lo conoce popularmente.

Después de su discurso, el gobernador Insfrán le entregó a la institución indumentarias y elementos deportivos.

Seguidamente, Nancy Villalba, una vecina del barrio quien tiene hijos que concurren al club, estaba muy feliz por este acontecimiento, señalando que dos de ellos son parte de las categorías infantiles, al mismo tiempo que celebró que con esta obra se conjugaron “el deporte, la escuela y la comunidad organizada”.

Estos son pilares que “nos vinculan constantemente” marcó como miembro de esta comunidad que con el paso del tiempo se fue transformando, y bajo ese impulso a partir de ahora ya cuenta con este flamante estadio. “Es lugar soñado por tantas generaciones que pasaron por esta institución y que hoy, gracias al Gobernador, podrá ser disfrutado plenamente”, subrayó.

El siguiente orador fue el candidato a diputado nacional en segundo término por el Frente de la Victoria, Fabián Cáceres, quien manifestó que había tenido el honor de entregarle la Copa de campeón al equipo de fútbol de la primera división del club.

Acto seguido, expresó que el deporte en el Modelo Formoseño es una cuestión de política de Estado, por tanto, “es considerado una herramienta fundamental para el desarrollo físico, mental y social del ser humano. Como así también permite la integración y la promoción de valores como la inclusión, el respeto y la solidaridad”.

Además, agregó que el deporte y la práctica física alejan a los niños y jóvenes de toda clase de vicios y les brinda la posibilidad de crecer y soñar sin importar la edad, la clase social, viva dónde viva. “Por eso, en Formosa son reconocidos como un derecho fundamental, ya que están plasmados en la nueva y moderna Constitución Provincial”, puso en relieve.

De allí que el deporte “tiene un rango constitucional” y por esa razón, “es el Estado el que debe impulsar su práctica en todas las etapas de la vida, brindando igualdad de oportunidades a todas las personas”, expuso categórico.

Cabe marcar que también los otros candidatos a diputados nacionales por el Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa (primera en la lista como titular), Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis (ambos como suplentes) formaron parte de esta jornada tan importante para el club del barrio Villa del Rosario.

Esta que es una obra más del Modelo Formoseño, tuvo su cierre inaugural, como broche final del acto, cuando la iluminación del estadio fue encendida por el gobernador Insfrán, dejándola así habilitada a esta flamante infraestructura deportiva.











































