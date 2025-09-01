Insfrán: “El deporte es un derecho fundamental del hombre y la mujer”

Y aseguró que esto está garantizado en el texto constitucional de la provincia.

Este lunes 29 el gobernador Gildo Insfrán encabezó el acto de inauguración de las obras de refacción y ampliación del Club Sportivo Social y Cultural Defensores del Rosario, donde destacó al deporte como un derecho fundamental, se refirió al crecimiento del fútbol femenino y a la importancia de la equidad territorial.

Al expresarse ante los presentes, recordó que esta obra fue solicitada en el Operativo Por Nuestra Gente, Todo (OPNGT) que se realizó en agosto del 2024, pero resaltó “ustedes me pidieron solamente el alambrado olímpico, sin embargo ahora tienen vestuarios local, visitante, una hermosa tribuna, y la iluminación, así que también van a poder jugar de noche”.

Y señaló que “esto me pone en un compromiso terrible porque ahora todos los clubes me van a pedir lo mismo”.

“Nosotros entendemos que el deporte es un derecho fundamental del hombre y la mujer que se practica y se tiene que practicar en todas las edades”, expresó Insfrán, destacando que “esto ya está plasmado en la nueva Constitución Provincial”.

Asimismo solicitó a los entrenadores evitar exigencias físicas excesivas a los más chicos. “A los chicos no hay que hacerle la práctica intensiva que se hace cuando uno ya es adolescente o joven. Veo que le hacen hacer ejercicio que todavía no saben hacer o no tienen que hacer. Son muy chicos, en esa edad tienen que jugar, nada más. No tienen que exigirle”, sostuvo.

Además el primer mandatario, subrayó que “lo que estamos realizando aquí no es una casualidad; es parte del Modelo Formoseño”, al tiempo que afirmó que “esto lo vamos expandiendo en todo el territorio de la provincia por eso decimos que tenemos equidad territorial”.

El Gobernador se refirió también al crecimiento del fútbol femenino en Formosa y remarcó que la cuarta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, se llevará a cabo los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre en la ciudad de Clorinda.

Al concluir, hizo sentir su alegría por esta obra inaugurada y, a pesar del contexto nacional adverso respecto a la paralización de la obra pública, manifestó que “aquí no da para hablar de otras cuestiones que no sean de la alegría y ese espíritu de competencia que tiene el deporte”.



