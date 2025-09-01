Aprehendieron a uno de los presuntos autores del ataque a dos jóvenes en el camping municipal





• Una de las víctimas fue derivada al Hospital Central de Formosa

Efectivos de la Comisaría Mayor Edmundo Villafañe detuvieron a uno de los individuos que habrían atacado a mano armada a dos jóvenes en el camping municipal de la mencionada localidad.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el domingo último alrededor de las 02:30 horas se generó una discusión que derivó en una pelea generalizada, donde dos sujetos atacaron con cuchillos y provocaron lesiones de consideración a sus víctimas.

Ante la situación, la Policía inició las actuaciones y labró las actas en el Hospital de Villafañe y en el lugar del hecho, además de secuestrar prendas de vestir con manchas compatibles con sangre y tomar testimonios a testigos presenciales.

De inmediato tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial y la causa quedó caratulada como “Tentativa de homicidio”.

Horas después, el personal de la brigada de investigaciones desplegó un operativo de vigilancia en inmediaciones de los domicilios de los sospechosos, trabajo que permitió la detención de uno de ellos.

El aprehendido fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.

Los investigadores trabajan para aprehender al segundo implicado, más el secuestro de los elementos utilizados en la agresión.



