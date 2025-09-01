Se concretó en Las Lomitas una nueva entrega de cajas alimentarias para comunidades aborígenes

La localidad de Las Lomitas recibió este lunes 29 una nueva entrega del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes, el cual es financiado y ejecutado por el Gobierno de Formosa en respuesta a la decisión política de Javier Milei de desfinanciarlo por completo.

Sobre esta acertada respuesta de la gestión del doctor Gildo Insfrán, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con Jorge Martínez Meza, concejal electo por el Partido Justicialista, quien celebró una vez más “la presencia del Estado provincial en los pueblos originarios”.

“Nuevamente, el gobernador Insfrán enarbola la bandera de la justicia social para que a cada originario de cada comunidad le llegue esta caja, la cual es un beneficio muy apreciado”, declaró.

Estimó que “esta entrega y compromiso con la gente ayuda a enfrentar el desastre económico y social nacional ocasionado por el presidente Milei”.

También, criticó duramente al intendente local, Atilio Basualdo, asegurando que “anda recorriendo otros pueblos haciendo campaña, porque es candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza, descuidando así desde hace tiempo a todos, en especial a este sector que es el más vulnerable”.

“Las Lomitas tiene un Municipio ausente que abandonó a su pueblo, pero que sí se dedicó a los bienes personales”, denunció al cerrar.

Por otra parte, Raúl González, director de la etnia Pilagá, manifestó a esta Agencia que esta nueva entrega “es producto del trabajo y de una planificación del Gobierno de Formosa, que, en estos tiempos difíciles, ha asistido a las comunidades afectadas por los recortes de muchos programas llevados a cabo por la gestión nacional”.

Y agradeció a “la buena administración de nuestra provincia”, ya que merced a ella “hoy las comunidades aborígenes son asistidas”, subrayó.

“Las comunidades tienen muy presente todo lo que el gobernador Insfrán hace, porque es él quien en estos tiempos difíciles sigue presente no solo con estas entregas, sino inaugurando escuelas, centros de salud, haciendo campeonatos a las juventudes”, valoró al nombrar algunas acciones.

Seguidamente y para cerrar, Magda Cabrera, vicepresidenta de la comunidad Ayo La Bomba, agregó a los dichos de sus compañeros que “no nos vamos a cansar de repetir que quien hace los recortes es el presidente Milei, y quien lo reemplaza siempre defendiendo a las comunidades originarias es el gobernador Insfrán”.



