Innovación y futuro: Llega la “Expedición Polo” al Polo Científico Tecnológico

El 26 y 27 de septiembre se realizará la primera edición de “Expedición Polo-Territorio Vivo de Innovación”, con estaciones de robótica, drones, inteligencia artificial y gaming. El evento sumará el lanzamiento del Club Digital, el Observatorio FUTULAB y la inauguración del Clúster de Innovación Tecnológica. La entrada será libre y gratuita.

Durante dos jornadas, los participantes podrán recorrer estaciones interactivas de robótica, drones, inteligencia artificial, gaming, esports, cultura y emprendimientos, además de acceder a experiencias inmersivas, foros sobre el futuro del trabajo y presentaciones artísticas.

El evento tendrá como ejes centrales la inauguración del Clúster de Innovación Tecnológica de Formosa (CITF), el lanzamiento del Club Digital de Alto Rendimiento y la puesta en marcha del Observatorio FUTULAB.

El clúster de innovación

Se constituye como un ecosistema de articulación entre el sector público (Secretaría de Ciencia y Tecnología, Polo Científico), privado (Lúdica Tech, Órbita Lab, Épica, Setecom, Refsa Telecomunicaciones) y académico (Instituto Politécnico Formosa). Su objetivo es impulsar la creación de startups, la internacionalización de soluciones tecnológicas locales y la formación de talento, consolidando un espacio que proyecta la generación de 200 empleos tecnológicos hacia 2026.

El Club Digital, integrado al CITF, busca democratizar el acceso a herramientas de programación, robótica e inteligencia artificial, priorizando a jóvenes de secundaria y carreras técnicas,

Observatorio

En el marco del evento también se implementará FUTULAB-Observatorio de Juventudes, Prospectiva y Diseño de Futuros, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Este espacio se enfocará en el monitoreo de tendencias, la elaboración de informes prospectivos y la co-creación de políticas públicas vinculadas a juventudes e innovación, fortaleciendo la participación y la gobernanza digital en la provincia.

Innovación y modelo provincial

Estas acciones se enmarcan en la reforma constitucional provincial de 2025, que incorporó derechos de cuarta generación, como el acceso universal a internet, la educación digital y la soberanía tecnológica. En este contexto, el CITF y el Club Digital se consolidan como instrumentos para materializar esos principios y potenciar la economía del conocimiento en la provincia.

De esta manera, el Gobierno de Formosa reafirma la decisión política de hacer de la ciencia, la tecnología y la innovación pilares centrales del Modelo Formoseño, generando oportunidades para las juventudes y consolidando a la provincia como referente regional en la economía del conocimiento, con inclusión y soberanía tecnológica.



