El Gobierno provincial puso en funcionamiento en Las Lomitas nuevo sistema de bombeo de agua para ladrilleros

En otra muestra más del Estado presente, el Gobierno de la provincia de Formosa concretó, en la localidad de Las Lomitas, la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de bombeo de agua, una obra que beneficiará a más de 75 familias ladrilleras.

Este importante acontecimiento para los productores locales fue acompañado este miércoles 24 por el vicegobernador Eber Solís, quien se hizo presente nuevamente en la localidad para compartir con ellos.

“Todo esto es el resultado del compromiso permanente de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, que garantiza un Estado presente en cada etapa del proceso productivo de los ladrilleros”, subrayó Solís.

Por su parte, el subsecretario de Economía Social, Ricardo Fischer, en diálogo con AGENFOR, destacó que “esto viene a culminar lo que empezamos a hacer, recorriendo ladrillería por ladrillería, viendo las necesidades, ya que el gobernador Insfrán nos lo encomendó”.

En ese marco, dijo que “primero necesitaban herramientas como hules, carretillas, mesas de corte, palas, entre otros, y se las trajimos. Después el agua y la bajada de luz para la bomba, así como el movimiento de suelo, una motosierra y un montón de otras cosas que relevamos y las fuimos haciendo a través del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP)”.

Es así que “se puso una bomba nueva que tiene 1900 metros y que va a llegar a todas las ladrillerías del barrio”.

“Con esto culminamos dándoles lo último que nos faltaba de un sinnúmero de cosas para que puedan trabajar, producir y vivir mejor”, puso de resalto el funcionario.

Asimismo, el ladrillero Otilio “Oti” Vázquez agradeció al gobernador Insfrán por todo lo concretado y entregado. “Este trabajo que nos hizo nuestro Gobernador, ningún ladrillero lo pensó ni lo soñó –realzó-. Qué más le puedo decir que un millón de gracias, gracias a esto tenemos el agua en nuestra propia ladrillería. Siempre vamos a apoyarlo y queremos remarcar que puede contar con nosotros porque los ladrilleros somos gente agradecida”.

A su vez, desde el SPAP se detalló que se puso en funcionamiento un equipo de bombeo que toma agua cruda del riacho Madrejón de Las Lomitas. El vital líquido se bombea a través de cañerías que cubren unos 1900 metros con 45 conexiones, abasteciendo de agua a todos los ladrilleros.

En ese sentido, se hizo hincapié en el gran beneficio que esto significa para los productores, ya que “antes debían ir hasta las orillas del Madrejón a colocar los equipos de bombeo y bombeaban a sus distintos lugares, para así poder generar el barro para el adobe y realizar los ladrillos”.

Con esta obra “se evitan el costo de los motores de los equipos, las horas de instalarlos en las orillas del riacho y el riesgo que esto conlleva, como por ejemplo que se queme el equipo por las altas temperaturas que hay en la zona. Ahora tienen un ahorro importante y la tranquilidad de que cuentan con el agua disponible enfrente de su domicilio”.











