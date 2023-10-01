Ibañez encabezó el acto central, como broche de la Semana de la Industria

En el marco de la Semana de la Industria, el Gobierno de Formosa realizó el acto central, en el galpón C del Paseo Costanero, donde se realizó una charla sobre política industrial formoseña, además de presentaciones de casos de éxito y una exposición magistral a cargo del licenciado Alejandro Vanoli.

El ministro de Economía Jorge Ibañez encabezó la mesa de autoridades, acompañado por el secretario de Ciencia y Tecnología Camilo Orrabalis, el subsecretario Horacio Cosenza (Desarrollo Económico), el director de Industria Darío Vergara, el presidente de la Unión Industrial de Formosa (UIF), Jorge Antueno, entre otros.

Primero se brindó el marco estratégico sobre política industrial y se formularon anuncios para el sector privado, tras lo cual se expusieron casos exitosos de las industrias locales Cloronor, A&C Colchones, Agrofortuc, Avedis y de la taninera Unitán.

Seguidamente, brindó su charla Vanoli, tras lo cual se entregaron Aportes No Reintegrables (ANR) a la firma “Hielos Norte Grande”, para la fabricación de equipos de refrigeración para el expendio de hielos y alimentos.

Cabe recordar que durante la semana, el Gobierno llevó adelante visitas a empresas locales, espacios de articulación con cámaras sectoriales y encuentros con empresarios, fortaleciendo así el desarrollo industrial con identidad provincial.

Al respecto, el director Vergara destacó la planificación de la provincia y la fuerte inversión en el Parque Fotovoltaico tanto en Ingeniero Juárez como en Las Lomitas, en plena implementación, que tendrá un impacto positivo en el sistema productivo provincial.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) comentó que las empresas tienen una agenda de desarrollo de energías renovables, ante el incierto panorama que plantea Nación en materia energética.





Al brindar un balance sobre la Semana de la Industria, consideró que fue muy provechosa al destacar la buena disposición de las empresas locales, consideradas exitosas, recibieron a otros empresarios y a la comunidad para mostrar el avance que están teniendo en su proyecto de inversión.

Política industrial

Subrayó Vergara que durante el cierre se presentó un documento de la política industrial de la provincia de Formosa, con un resumen sobre los beneficios e incentivos que tienen las industrias locales para poder acceder a cualquier proyecto de crecimiento que tengan.

Es decir se mostró el conjunto de programas específicos orientados a fortalecer la competitividad de las PyMEs, mejorar sus capacidades internas, fomentar la innovación y promover la radicación de nuevas industrias.

Por su parte, el subsecretario Cosenza destacó que durante la jornada, el ministro Ibañez puso en valor “las inversiones reales que se están haciendo en este momento en la provincia” en un contexto nacional donde el sector industrial atraviesa graves problemas, con despidos de trabajadores, entre otros.

Al evaluar el desarrollo de la Semana de la Industria Formoseña, consideró que es sumamente positiva y marcó la contracara fuerte con el Gobierno nacional, al señalar que en la provincia de Formosa hay una inversión superior a los $320 millones de dólares por parte del sector privado.



