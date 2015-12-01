Hallaron el cuerpo sin vida del joven desaparecido en aguas del Río Paraguay

• Un grupo de pescadores hallaron el cuerpo del joven del lado Paraguayo

Luego de seis días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo de Nilson Ramón Gómez, que desapareció en aguas del Río Paraguay, en la zona de Colonia Aquino, ubicada en el acceso a Tres Marías, a unos 18 kilómetros de la Ruta Nacional 11.

Desde un primer momento, policías de la Subcomisaría Puente Uriburu tomaron conocimiento del caso y se conformó un equipo de búsqueda integrado por miembros del Cuerpo de Bomberos, de la dependencia local y colaboración del personal de Prefectura Naval Argentina, que trabajó durante estos días.

En este sentido, en la mañana de este viernes, ya en el 6to día de búsqueda, un grupo de pescadores dieron aviso sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre, en aguas del río, en el puerto de Colonia Mburica del lado paraguayo.

Por el caso, los efectivos de la Prefectura tomaron intervención y se comunicaron con la Armada Paraguaya, a fin de coordinar el levantamiento del cadáver.

Después, los uniformados de la Subcomisaría Puente Uriburu se trasladaron hasta Colonia Cano junto a los familiares del hombre, quienes identificaron y reconocieron el cuerpo.

El hecho se informó a la Dra. Karina Paz, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 5 de la Primera Circunscripción Judicial, quien dispuso que se traslade el cuerpo a la Morgue del barrio San Antonio para que la autopsia correspondiente.

Finalizada las actuaciones, se confeccionó un Expediente Judicial por lo sucedido, con intervención del magistrado de mención y el cuerpo fue entregado a los familiares para las exequias.



