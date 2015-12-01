En San Martín Dos, Insfrán inauguró el imponente Polideportivo “Ezequiel Palacios”

Como último acto de este martes 9, se llevó a cabo la inauguración del Polideportivo Municipal “Ezequiel Palacios” de la localidad de San Martín Dos, a 300 kilómetros de la Capital provincial.

La imponente obra responde a una promesa efectuada por el gobernador Gildo Insfrán al jugador de vóley Ezequiel Palacios, radicado en Francia, pero oriundo de San Martín Dos, consagrado profesionalmente y ganador de la medalla de bronce con la selección nacional de vóley que compitió en las olimpíadas de Tokio 2020.

En el inicio de la ceremonia, Insfrán descubrió la placa recordatoria, acompañado por el intendente Luis Rivero y la comitiva que lo acompañó durante toda la mañana de inauguraciones.

Tras la entonación de los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa, hubo un minuto de silencio en homenaje a Horacio Rivero y luego el sacerdote Vicente Espíndola bendijo las instalaciones deportivas.

A continuación, se leyó el decreto gubernamental por el cual se impone el nombre de Ezequiel Palacios al flamante Polideportivo Municipal. Insfrán luego entregó una copia del decreto al intendente Rivero.

En un video exhibido durante el acto, Palacios agradeció el Polideportivo al primer mandatario provincial: “El pueblo de San Martín Dos, mi familia y yo estamos agradecidos. El hecho de que esa infraestructura lleve mi nombre es un honor inmenso para mí”, señaló el deportista de élite.

El Gobierno provincial entregó en el mismo momento indumentaria deportiva para las distintas disciplinas que se practican en la localidad.

Por su parte, Raúl, padre de Ezequiel, hizo uso de la palabra durante el acto oficial, para agradecer formalmente la obra, en nombre de su hijo.

“Acá está lo prometido, cómo no confiar en nuestro Gobernador, que no solo promete sino cumple con hechos concretos”, señaló emocionado, tras considerar que la nueva infraestructura representa un compromiso no sólo con el deporte, sino con el bienestar y la educación para toda la comunidad.

“Será un punto de encuentro, recreación, formación deportivo e integración social como quiere nuestro Gobernador, porque estoy seguro que se enseñarán valores importantes”, expresó y añadió que este logro es gracias al Modelo Formoseño, que concreta sueños colectivos.

El intendente Rivero, por su parte, realzó que “es un día de fiesta, de festejo, todo el pueblo está contento por la visita del Gobernador y la expresión de Ezequiel desde el lugar donde está en este momento, agradeciéndole por la concreción de esta obra a nuestro conductor”.

“Esto es posible gracias a una gestión planificada, a un modelo que en su momento diseñó el compañero Gobernador con todo su equipo para los formoseños y que es tan beneficioso para nosotros”, ponderó.

Detalles de la obra

La superficie del predio del Polideportivo “Ezequiel Palacios” es de 8100 metros cuadrados, donde la superficie construida asciende a 2100 metros cuadrados.

Además de estar cubierto con gradas, cuenta con vestuarios para el equipo local y el visitante, así como otro para los árbitros. A su vez, posee un sector administrativo, boletería, bar/confitería, estacionamiento, como asimismo un playón de ingreso, sanitarios, cocina, equipamiento deportivo reglamentario, equipos de audio y sonido, cartelería y señalización.















