“Ezequiel Palacios es un ejemplo, nació aquí, hoy recorre el mundo, pero no perdió nunca la humildad”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue el orador principal del acto inaugural del Polideportivo “Ezequiel Palacios”, en la localidad de San Martín Dos, este martes 9 de septiembre, en el cierre de la jornada de habilitaciones en el noreste provincial.

En primer lugar, puso en valor la inauguración de la iluminación de la ruta nacional N° 86 y la ruta provincial N° 24 que ocurrió minutos antes del acto central.

En cuanto al imponente edificio deportivo, el mandatario recordó que fue una promesa que le realizó al deportista olímpico durante su visita, en Casa de Gobierno, tras su regreso de Tokio, donde obtuvo la medalla de bronce junto a la Selección Argentina de Vóley.

“Con la humildad que caracteriza al formoseño, que él no perdió, a pesar de todos los logros que obtuvo, está jugando en París, obtuvo medalla de oro en los campeonatos de Toronto en Canadá, sus antecedentes son extraordinarios”, añadió.

De esta manera, Insfrán relató: “Fue con el padre, los recibí en la oficina, hablamos del deporte y cuando nos levantamos para despedirnos, le digo yo: alguna medalla te habrán dado por el logro; y él, tímidamente, sacó de entre sus ropas y me mostró la medalla que obtuvieron por su participación en Tokio”.

“Antes de despedirse me dijo: le puedo decir algo, podría conseguir equipos, pelotas y un espacio para que se pueda practicar deporte en mi pueblo; y yo le respondí que sí, que íbamos a hacer un polideportivo y que iba a llevar el nombre de Ezequiel palacios”, rememoró.

Y resaltó: “Hoy venimos a cumplir esa promesa con mucho orgullo, sobre todo para los familiares. Ezequiel es un ejemplo para la juventud, para cualquier formoseño, pero más para los que son de San Martín Dos, nació aquí, se crió aquí y hoy está recorriendo el mundo pero no perdió nunca la humildad”.

A diferencia, sostuvo el Gobernador, de “algunos que se van a la ciudad y se olvidan de su origen”; y advirtió: “Quienes olvidan su origen, no tienen futuro”, al mismo tiempo que sugirió “no olvidar de dónde venimos, porque no sabremos a dónde vamos” pero “nosotros sabemos muy bien”.

“Yo no me quiero sumar a la historia personal porque si no van a decir que es autoreferencia, pero esta historia que se está contando yo conozco muy bien, porque antes los del interior teníamos que ir a seguir la secundaria a Clorinda o Formosa, los de mi generación”, trajo a la memoria.

Y celebró “la bella Formosa de hoy”, donde “vemos que, en cada lugar, el formoseño tiene la oportunidad de realizarse en su propia tierra”.

“Este no es un logro individual, es colectivo, es del pueblo formoseno que supo entender, comprender lo que era y lo que es el Modelo Formoseño. Hoy los resultados están a la vista”, aseguró.

Por último, Insfrán señaló que Juan Domingo “Perón nos enseñó que niños felices, hombres buenos”, por lo que deseó que “en este lugar, muchos niños y jóvenes sean felices” para, en un futuro, “tener muchos hombres buenos que necesitamos en Formosa”.



