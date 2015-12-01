Destacan la habilitación del sistema de iluminación en San Martín Dos





Este martes 9, el gobernador Gildo Insfrán concretó importantes inauguraciones en la localidad de San Martín Dos, siendo una de ellas un sistema de iluminación.

“Finalizamos esta gratificante jornada en San Martín Dos donde dejamos habilitado el sistema de iluminación de un kilómetro sobre la Ruta Nacional N° 86 y la Ruta Provincial N° 24”, esbozó el primer mandatario.

Por su parte, Luis Rivero, intendente de la localidad, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que esta obra “significa seguridad para toda las personas que transitan por este lugar, en específico para aquellos alumnos que salen del colegio secundario o del instituto”.

Explicó que desde el Municipio siempre “se trabajó en brindar la seguridad necesaria, por ejemplo, construyendo lomos de burro, pero estas luminarias vinieron a complementar y a dotar de mayor seguridad, tal como los vecinos merecen”.

Finalmente, expresó que esta jornada de inauguraciones “es una acción única en el país, porque a nivel nacional el presidente Javier Milei decidió paralizar y recortar todo lo relacionado a la obra pública, mientras que en la provincia, el Modelo Formoseño sigue construyendo e inaugurando”.



