“En Formosa lo imposible se hace posible, porque tenemos un pueblo maravilloso que sabe comprender y acompañar”

Además llevó tranquilidad a los vecinos de los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio, al confirmarles que se seguirán construyendo módulos habitacionales para las familias y se va a pavimentar la calle Italia.

Este viernes 5, en el barrio Fray Salvador Gurrieri, el gobernador Gildo Insfrán dejó habilitado el nuevo edificio de la Comisaría Novena y de la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N° 28, tras realizar el tradicional corte de cintas y descubrimiento de placas.

Luego, se dirigió a la nueva Casa de la Solidaridad, donde encabezó el acto central y al tomar la palabra expresó que “en Formosa lo imposible se hace posible, porque tenemos un pueblo maravilloso, que sabe comprender y sobre todo, sabe acompañar. Es un pueblo esclarecido y agradecido”.

De esta manera, puntualizó que, el Fray Salvador Gurrieri y el 28 de Junio, “son dos barrios nuevos, pero hay casi cinco mil familias que ya están instaladas en este lugar”, y anticipó que “hay terreno y se van a seguir haciendo módulos habitacionales con todos los servicios”.

Asimismo, subrayó que en esta misma jornada “inauguramos la Comisaría Novena y la EJI N° 28 que albergará a más de 220 niños y es una escuela monstruosa”, pero, recordó que “también hay dos Centros de Desarrollo Infantil y están en construcción instituciones educacionales de otros niveles que vamos a seguir y terminar, sin importar que nos hayan recortado”, refiriéndose a Nación.

Respecto a la nueva Casa de la Solidaridad sostuvo que “es para que los adultos mayores tengan un lugar, que sea como un club donde pueden venir a reencontrarse, disfrutar su alegría y compartir también sus penas, como cosa de la vida”.

Y aseguró que “vamos a seguir, porque unidos, organizados y solidarios, somos capaces de vencer todas las vicisitudes que se nos presentan”.

Insfrán fue claro y consideró que, a nivel nacional “escucharemos todos los días cosas tristes y discursos que en vez de tener esperanza son insultos” y expuso que “es una vergüenza lo que está pasando en nuestra Argentina”.

Cambiar el destino del país

Sin embargo, afirmó que “desde este costado norte de la Patria, yo les puedo asegurar que vamos a poner nuestro granito de arena para cambiar el destino del país y hacer una Argentina grande, libre, soberana y justa, como quería el General Juan Domingo Perón para todos nosotros”.

Siguió destacando que “lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y la inteligencia del pueblo argentino y de todos aquellos que eligieron vivir en nuestra tierra”.

Al concluir, el Gobernador recordó que “nosotros con el intendente (Jorge Jofré) prometimos que íbamos a pavimentar la calle Italia, que sale a la Avenida Circunvalación” y aclaró que “no se hizo, porque teníamos ya un crédito acordado para construir y llegó este gobierno (nacional), y se suspendieron todos los créditos”.

Frente a eso, Insfrán llevó tranquilidad a los vecinos al confirmarle que “la obra la vamos a hacer igual”.



