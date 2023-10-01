Empresarios e industriales recorrieron planta de Pan de Casa

En el marco de la Semana de la Industria, el Gobierno de Formosa impulsa una serie de actividades que incluyen visitas a empresas locales, espacios de articulación con cámaras sectoriales y encuentros con empresarios, fortaleciendo así el desarrollo industrial con identidad provincial.

El viernes 5 de septiembre, de 8 a 12 horas, se realizará el acto central en el Galpón G del Paseo Costanero, con una charla sobre la política industrial formoseña, presentaciones de casos de éxito y una exposición magistral a cargo del licenciado Alejandro Vanoli.

El director de Industrias, Hidrocarburos y Minería, Darío Vergara comentó que este miércoles 3 la recorrida fue en la fábrica de la firma Pan de Casa, ubicada en Avenida Néstor Kirchner 4066.

Se trata de una empresa familiar creada en el año 2010, con una trayectoria de más de 12 años en el mercado. En la actualidad cuenta con 6 sucursales en la Ciudad de Formosa, con cien operarios trabajando para la firma.

De la recorrida participaron representantes de la Unión Industrial de Formosa, cámaras empresariales, operarios de empresas locales, y funcionarios del Ministerio de Economía.

Durante el encuentro, los anfitriones se refirieron al recambio tecnológico que experimenta la empresa, lo que también está asociado a la planta industrial que se encuentran montando en el Parque Industrial.

Explicó Vergara en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dijo que esto significará mayor empleo, mayor capacidad de producción, con un sistema de franquicia nuevo para la región. “Pan de Casa está yendo a un proyecto de reconversión para abordar el mercado regional” subrayó.

Señaló que en este tipo de propuestas, las “empresas se abren a la comunidad con sus pares empresariales Trabajamos temas críticos de cada negocios. Los industriales vienen a ver cómo uno pudo encarar y solucionar ciertos problemas”.

Además, se abordó la agenda conjunta de trabajo con el Gobierno de la provincia a través de todos los programas que se vienen implementando, expresó el funcionario tras recordar que Formosa tiene una política de desarrollo industrial, con un conjunto de programas de beneficios e incentivos para que las empresas acompañen y puedan desarrollar proyectos de mejora y de crecimiento para su desarrollo.

El programa de la Semana de la Industria continuará este jueves con una visita a la empresa Biosiderúrgica Fermosa, ubicada en el Polo Científico y Tecnológico.







