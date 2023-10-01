Empleados legislativos agradecieron viaje al Bañado La Estrella

Un grupo de empleados legislativos jubilados realizó la semana pasada una visita al majestuoso Bañado La Estrella, uno de los destinos naturales más emblemáticos de la provincia. La actividad se concretó como parte de un sorteo realizado en julio, durante la celebración por el Día del Empleado Legislativo, cuyo premio mayor fue este viaje.

Alrededor de treinta personas participaron de la experiencia y destacaron tanto la belleza del lugar como la organización de la excursión, que incluyó el acompañamiento de guías turísticos encargados de explicar las características de este imponente humedal.

En nombre del grupo, Antonia Tefaile expresó: “Este hermoso Bañado La Estrella ya tiene canciones, leyendas y cuentos. Quedamos maravillados por su paz, escuchando únicamente los sonidos de la fauna y flora que se yergue orgullosa entre sus champales. Volvimos felices, agradeciendo una vez más al doctor Eber Solís por posibilitar un nuevo encuentro entre compañeros legislativos”.

La jubilada recordó además que desde hace tres años realizan encuentros festivos para compartir vivencias, acompañarse y fortalecer lazos. En ese sentido, valoró la presencia constante del vicegobernador: “Siempre nos acompaña como un compañero más. Tan amable y solícito, nos sorprende con regalos como este viaje, que fue realmente inolvidable”.







