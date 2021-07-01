El sistema educativo, en todos sus niveles en el momento más crítico

Con la presentación del Proyecto de Presupuesto Nacional el Poder Ejecutivo propone en su Artículo 3 derogar:

- El Artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional que garantiza el inanciamiento estatal del Ssitema Educaivo Nacional y un presupuesto consolidado (Nación/provincias) destinado exclusivamente a educación no inferior al 6% del PIB;

- El Artículo 52 de la Ley 26.058 de ETP que crea el Fondo Nacional para la Educación técnico Profesional y manda financiarlo con el 0,2% del total de los Ingresos Corrienes previstos en el Presupuesto para el Sector Público Nacional.

De esta manera el Gobierno Nacional desfinancia el conjunto del Sistema Educativo, desde Educación Inicial hasta la Universitaria.

Es así que, coninuarán profundizandose los salarios docentes de pobreza, la emergencia en infraestructura escolar, la inversión en tecnología educativa y cada vez más se dejarán de formar niños, jóvenes y adultos en condiciones de incorporarse al mundo del trabajo, ejercer como técnicos o profesionales, vulnerando un derecho social y humano como lo es la educación.

Sergio Romero

Secreario de Políticas Educativas

C.G.T.R.A.