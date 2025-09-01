El Poder Judicial se prepara para recibir a áreas informáticas de la región

El Poder Judicial de la provincia se prepara para llevar adelante el Encuentro de Áreas de Tecnologías del NEA.

En este contexto, esta mañana se realizó en el salón de Acuerdos del STJ una productiva reunión entre las áreas operativas del Poder Judicial, para definir determinados aspectos vinculados con la organización del cónclave regional de áreas informáticas, que tendrá lugar en la ciudad de Formosa el próximo 9 de octubre.

La reunión sirvió para aunar esfuerzos, coordinar y verificar los preparativos del encuentro que promete ser un espacio de intercambio y colaboración clave para el desarrollo tecnológico en los poderes judiciales de la región.

El encuentro, que estuvo presidido por el titular del STJ, Guillermo Horacio Alucín, se caracterizó por un ambiente de intercambio de ideas y sugerencias, donde cada área aportó su visión y experiencia para asegurar el éxito del encuentro.

Los asistentes destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar una organización impecable y un evento que cumpla con las expectativas de todos los participantes.

"La reunión de hoy ha sido fundamental para alinear los objetivos y coordinar las acciones de cada área", señaló el doctor Alucín, al finalizar la charla, y agregó: "Estamos seguros de que el Encuentro de Áreas de Tecnologías del NEA será fundamental para el impulso de la innovación y el desarrollo tecnológico en nuestra provincia y en toda la región".

Con el compromiso de todas las áreas involucradas y el acompañamiento del STJ, el Poder Judicial se prepara para recibir a los expertos y profesionales de la tecnología del NEA en un evento que se proyecta como catalizador para el crecimiento y la innovación.

Participaron de la reunión los titulares de las áreas de Intendencia, Escuela Judicial, Sistemas Informáticos y Ceremonial y Prensa.

El denominado Encuentro de Areas de Tecnologías del NEA fue declarado de interés judicial por el Resolución 481/25 del STJ, tras considerarse como una reunión trascendente para la región.

Bajo el lema: “Innovación en el Servicio de Justicia”, el mismo se llevará a cabo en el aula principal de la Escuela Judicial, en el edificio de Tribunales, sito en calle San Martín 641 de la ciudad de Formosa.























