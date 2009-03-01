El Partido Intransigente de Formosa celebró la jura de la nueva Constitución Provincial

En un acto cargado de significado histórico, los militantes y dirigentes del Partido Intransigente (PI) de la provincia de Formosa participaron de la ceremonia de jura de la nueva Constitución Provincial, realizada el pasado 10 de septiembre en la Honorable Legislatura Provincial.

Este evento marcó un hito en la vida institucional de la Provincia, consolidando un proceso de reforma constitucional que busca reflejar los valores y aspiraciones del pueblo formoseño.

La delegación del PI se hizo presente en el recinto legislativo para acompañar este momento trascendental, en el que los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, prestaron juramento de fidelidad a la nueva Carta Magna.

Desde la fuerza, destacaron el carácter participativo y plural del proceso de reforma, que culminó con la sanción de una constitución moderna, alineada con los principios de justicia social, autonomía provincial y defensa de los derechos fundamentales.

“La nueva Constitución refleja el compromiso con un Formosa inclusiva, democrática y comprometida con el bienestar de todos sus habitantes”. “Además felicitamos al Gobernador Gildo Insfrán y a todos los integrantes del Modelo Formoseño por haber impulsado este proceso”, se expresó.



