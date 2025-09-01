El gobernador Insfrán y el intendente Jofré habilitaron luminarias LED en accesos principales de la Jurisdicción Cinco

Este lunes por la noche, el gobernador Dr. Gildo Insfrán y el intendente Ing. Jorge Jofré, dejaron habilitadas las nuevas luminarias tipo LED de avenidas y accesos principales de la Jurisdicción Cinco, avanzando con el plan de modernización del sistema lumínico en todo el ejido urbano.

Acompañaron en el evento el Vicegobernador de la Provincia, Dr. Eber Solis; el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Dr. Armando Cabrera; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Rubén Darío Di Martino; el candidato a Diputado Nacional por el Partido Justicialista, y el Dr. Fabián Cáceres; diputados y diputadas provinciales; concejales capitalinos; funcionarios municipales y vecinos.

El reemplazo de luminarias convencionales a LED se llevó a cabo en los siguientes tramos: Av. Senador Tomás, entre Av. Laureano Maradona y Av. De Los Constituyentes; Av. Soldado Formoseño, entre Av. Raúl Alfonsín y Ana Elías de Cánepa; Av. Raúl Alfonsín, entre Av. Senador Tomás y Oclepo; y sobre la calle Oclepo, desde la Av. Maradona hasta Ana E. de Cánepa.

Desde la comuna resaltaron que, mediante una planificación de una ciudad moderna, inclusiva, participativa y sustentable, incluido en el Modelo Formoseño, se empezó no solo con un Plan de Recambio de luminarias Convencionales a LED, sino que las instalaciones de las nuevas luminarias sean de esa tecnología. En ese aspecto, destacaron que para fin de año la capital formoseña contará con 10 mil luminarias de este tipo.

Al respecto, el Ing. Jofré manifestó: "Estamos trabajando y avanzando en la mejora de la infraestructura de la ciudad, con el objetivo de hacer de una Formosa más iluminada, segura y organizada, atendiendo siempre las necesidades de los vecinos de forma eficiente.

“Por ello, esta obra es importante porque reduce el consumo de energía y cuida el medio ambiente, además su larga vida útil disminuye la contaminación lumínica. Además, a diferencia de otras bombillas, los LED simplifican el reciclaje y minimizan los riesgos para la salud”, agregó.

En la misma línea, el candidato a Diputado Nacional, Fabián Cáceres, manifestó: "Vamos a poder caminar seguros por las calles, y nuestros hijos y nietos van a poder jugar tranquilos con esta innovadora iluminaria. El crecimiento se ve y se percibe en los distintos barrios del Circuito 5, donde el Modelo Formoseño transformó la vida del pueblo con infraestructuras educativas, deportivas, sanitarias y comunitarias".





