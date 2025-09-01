Insfrán inaugurará la piscina olímpica cubierta y climatizada junto con la pista de atletismo

Este martes 30, a partir de las 17 horas, el gobernador Gildo Insfrán encabezará el acto de inauguración de una obra única que por sus características denota el crecimiento, a partir de la inversión del Gobierno provincial, del deporte de la provincia.

Por ese motivo, se vivirá una trascendente jornada, ya que se habilitará oficialmente la piscina olímpica cubierta y climatizada para deportes de alto rendimiento con la pista de atletismo. Ambos están ubicados en el boulevard de la avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Córdoba y Fortín Yunká, en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1 de la ciudad de Formosa.

El proyecto de la piscina olímpica cubierta y climatizada, único en la provincia, conllevó ciertos requerimientos especiales regidos por reglamentaciones de sanidad y seguridad para los usuarios del natatorio.

Además, por la característica de ser una piscina de agua climatizada, fue necesaria la construcción insoslayable de un edificio envolvente que contenga un ambiente bajo clima y humedad controlados por especificaciones técnicas obligatorias.

En ese sentido, la superficie intervenida del edificio principal es de 11.282,00 metros cuadrados, a los que se anexa 502,00 metros cuadrados que corresponde al edificio anexo. Por consiguiente, esto presenta 11.784,00 metros cuadrados de superficie total construida.

Se trata de una obra que en la planta baja contará con los siguientes espacios: el hall de acceso, escaleras y ascensor. También un núcleo sanitario para hombres, mujeres y adaptado para personas con discapacidad. Una sala de control y oficina, rampa con un hall de apoyo para acceso a deportistas.

Se incluye además una zona técnica de instalaciones sanitarias y máquinas, una sala depósito de cloración -clorador automático-; cisterna y otra sala de transformadores y tableros.

Por su parte, al primer piso se lo dotó con vestuarios, salas de jueces y entrenadores, así como para los guardavidas. Del mismo modo, un sector médico, gimnasio, núcleo sanitario con vestidores y duchas, divididos para hombres y mujeres, perfectamente adaptados para personas con discapacidad.

Mientras que, en el primer piso, en el nivel piscina, se ubican propiamente la piscina olímpica, contándose con salas de control y pre llamado. Por otro lado, está el segundo piso de la obra, donde se construyeron, además del acceso con escalera y ascensor y sanitarios, un acceso a la gradería, el cual posee una capacidad de 850 personas; dos buffet con cocinas y sala de servicio.

En lo que respecta al tercer piso, se detalló que cuenta con seis palcos para una capacidad total de 50 personas, la sala técnica con todas las comodidades de televisión, racks y ups de control e iluminación. También allí habrá una sala de periodistas y relatores, oficina para reuniones y la sala de conferencias.

Y en el cuarto piso se ubica una zona técnica que está climatizada, además de la sala de máquina y ascensores, en tanto que en ese último piso está la terraza técnica, ubicada en el edificio de apoyo, con el que cuentan los demás pisos también. Allí están los accesos de ascensor y escalera, como también los sanitarios.

La pista de atletismo ocupa una superficie de 4990,00 metros cuadrados, mientras que el óvalo interior tiene 8955,00 metros cuadrados. Cuenta con sanitarios y vestuarios, depósito, enfermería e ingreso par ambulancia.

Se utilizó en la carpeta de pista, SR Sprint, un sistema de construcción mecánica in situ impermeable. Construida con capa elástica de SBR, capa impermeable, con poliuretanos y capa de EPDM (caucho virgen) con terminación granular, diseñado para pistas de atletismo con certificación WorldAthletics.

Incluye asimismo cisternas con capacidad de 25.000 litros y otra de 50.000 litros para riego automático del óvalo interior de pista. La torre tanque con una capacidad de 10.000 litros, además de todas las instalaciones necesarias en cuanto a lo cloacal, los desagües pluviales, la electricidad y la parquización.







