Continúa la destacada participación de Formosa en la FIT 2025





La provincia de Formosa participa nuevamente de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se lleva a cabo en La Rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde exhibe sus atractivos naturales, su oferta turística, su destacada gastronomía y sus afamados espectáculos artísticos.

Al respecto, la directora de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo, Mónica Ojeda, destacó al dialogar con AGENFOR que “estamos en una edición más de la FIT, donde la participación de la provincia de Formosa es un rotundo éxito”.

Y subrayó que “trajimos para mostrar todo lo que tenemos, desde la cultura y nuestras raíces, pasando por la gastronomía, los espectáculos artísticos y los atractivos naturales, como el Bañado La Estrella”, que fue uno de los puntos del territorio que más interesados registró.

En ese sentido, remarcó que “tuvimos una muy buena convocatoria de visitantes” en el espacio destinado a la provincia dentro del evento, como también “nuestros prestadores turísticos pudieron ofrecer y promocionar sus paquetes para que la gente que quiera llegar a Formosa pueda conocerla”.

Del mismo modo, “pudimos dar a conocer nuestras nuevas rutas turísticas del circuito norte, que las presentamos en uno de los auditorios”, a partir de una organización del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco del Programa de Fortalecimiento Turístico, a través de las exposiciones de Matías Rodríguez y Lorena Gómez, coordinadores en Formosa de dicho programa.

“Estamos muy contentos por poder lanzar estas nuevas ofertas turísticas para todos los que quieran ir a conocer un poquito más de nuestra provincia”, significó.

Finalmente, hizo notar que el turismo “es una de las políticas de Estado” dentro del Modelo Formoseño, motivo por el cual “estamos trabajando con los prestadores, consolidando lo que es lo público con lo privado, para que ellos puedan ofrecer lo que tiene nuestra ‘Formosa Hermosa’”.



