El Equipo Interdisciplinario de la Secretaría de Acción Social cumple seis años acompañando y conteniendo a los vecinos

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa transcurre su sexto año de presencia en los barrios con el Equipo Interdisciplinario, creado por iniciativa de Paula Cattáneo, responsable del área comunal, con el propósito de dar respuestas a demandas sociales concretas y generar espacios de cercanía y acompañamiento.

“El objetivo siempre fue estar cerca de la gente, escuchar y acompañar. Estos seis años muestran que cuando se articulan esfuerzos, se logran resultados”, expresó la secretaria de Acción Social.

El equipo está conformado por psicólogos, nutricionistas, asistentes sociales, acompañantes terapéuticos, enfermeros, psicopedagogos y asesores legales. También se suman un cardiólogo y una odontóloga en la Casa del Trabajador Municipal. De este modo se refuerza la atención en salud integral de los trabajadores y sus familias.

Uno de los programas centrales que lleva a cabo el Equipo Interdisciplinarios es “Más charlas, menos riesgos para adolescentes”, el cual comenzó en 2020 con encuentros en clubes y canchas barriales, con los siguientes ejes de trabajo: deporte, nutrición, prevención del consumo problemático, educación sexual integral, género, violencia en el noviazgo, discapacidad y proyectos de vida.

También se desarrollan charlas en escuelas y comedores; se promueve la prevención y concientización del suicidio y se organizan testeos gratuitos y confidenciales de VIH. Todo en articulación con organismos públicos, privados y con la Universidad de la Cuenca del Plata.

En este nuevo periodo de trabajo, el equipo interdisciplinario volverá a poner especial atención en la prevención del suicidio, sumando herramientas y espacios de escucha en distintos puntos de la ciudad.

“Nos guía la convicción de que la prevención salva vidas y que la promoción de la salud fortalece comunidades”, señaló Cattáneo.

Este camino se sostiene como parte de la gestión del intendente Jorge Jofré. Una gestión que no se queda en las oficinas, sino que está en el territorio, al lado de los vecinos.

En este sentido, la funcionaria agradeció el apoyo del gobernador Gildo Insfrán, ya que consideró que “su respaldo hace posible que cada acción se multiplique y que el trabajo se realice de manera coordinada”.

Por todo lo mencionado anteriormente, referentes barriales destacan que la presencia del equipo ya trascendió lo administrativo y actualmente se percibe como un punto de apoyo y confianza en la vida cotidiana de las familias.



