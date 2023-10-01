Barrio Namqom: Lo detuvieron por lesionar a dos jóvenes con cuchillo

• Las víctimas están internadas en el Hospital Central y el Distrital N° 8

Efectivos de la Subcomisaría del barrio Namqom detuvieron a un hombre de 48 años por lesionar a un adolescente de 16 años y a otro de 18 con un arma blanca, quienes permanecen hospitalizados.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando los policías verificaron un requerimiento en la manzana 11 del mencionado conglomerado habitacional.

Allí encontraron al menor de edad con lesiones en el cuello, por lo que solicitaron personal del SIPEC y lo trasladó hasta el Hospital Central.

Luego se tomó conocimiento del ingresó de otro joven de 18 años en el Hospital Distrital N° 8, que también sufrió lesiones en el sector del tórax.

En medio de las tareas de investigación, alrededor de las 07:30 horas de ese mismo día, detuvieron al agresor frente a la manzana 22.

Durante el cacheo de seguridad, se halló entre sus prendas de vestir un cuchillo con manchas de sangre.

Después se trasladó al sujeto a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1, imputado en el delito de “Tentativa de homicidio”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



