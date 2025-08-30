El Banco Formosa dice “presente” en la Expo Formosa 2025

Brenda Sarmiento del área comunicación del Banco Formosa informó que la entidad crediticia instaló un stand en el predio ferial de la Sociedad Rural de Formosa donde desde el viernes pasado y hasta este domingo se desarrolla la 80 Expo Rural Formosa 2025

Comentó Brenda que, en estos tres días de actividades en el predio ferial, el Banco Formosa se acerca a sus clientes con tareas de asesoramiento sobre sus productos y servicios.

Recodó que el Banco Formosa lanzó una promoción para quienes no tienen homebanking: Tendrán un beneficio de 20 mil pesos para quienes se descargan la aplicación y quienes no estén utilizando en los últimos 90 días, tendrán un adicional de 10 mil pesos si la utilizan.

“Queremos que los clientes no hagan filas, colas o estén a la espera. Que aprovechen su tiempo utilizando homebanking”.

“Además, en el stand tenemos juegos para que las personas se puedan llevar un regalo. Y la semana que viene estaremos en la Fiesta Nacional del Pomelo”, puntualizó Brenda Sarmiento.

Es simple:

Si descargan y activan la app y realizan al menos una operación, reciben un bono único de $20.000. Si ya tienen Homebanking, pero no lo usaron en los últimos 90 días, con solo operar una vez tendrán un crédito de $10.000. El dinero se agregará en la cuenta del cliente como un bono por única vez.

¿Por qué esto importa?

Desde la entidad aclararon “Queremos que la gente gane tiempo al dejar de hacer filas para trámites que pueden realizarse desde el teléfono o la computadora a través de Homebanking, y dinero extra para que lo reinviertan en su familia, en el ocio o en compras que mejoren su calidad de vida. Menos tiempo en trámites, más autonomía para manejar el dinero.”

¿Qué se puede hacer desde Homebanking?

La app en celular y la versión web en PC permiten, en pocos clics, las 24 horas:

- Consultar saldos y movimientos en tiempo real

- Transferir

- Pagar servicios, impuestos y tarjetas

- Gestionar y ver inversiones (plazo fijo, FCI)

- Solicitar préstamos personales pre aprobados (con mejores condiciones que en la sucursal);

- Recargar celulares o transporte

- Gestionar claves y ver comprobantes históricos

- Contratar seguros personales y patrimoniales.

Cómo obtener la bonificación (paso a paso)

¿Sos cliente que no tiene Homebanking?

- Descargá la app en tu celular y activá tu usuario siguiendo el circuito de seguridad.

- Realizá al menos una operación (Transferencia, Pago de servicios, Solicitar un préstamo, realizar una Inversión en Plazo fijo o Fondo Común de Inversión).

- Cumplidos esos pasos, recibirás $20.000 en tu cuenta en los primeros días de octubre.

¿Ya tenés Homebanking, pero no operaste en los últimos 90 días?

-Hacé una operación por la app o web y se acreditarán $10.000 en tu cuenta, en la misma fecha.

Importante: Las bonificaciones aplican a clientes que acreditan haberes en cuentas corrientes o cajas de ahorro y que cumplan las condiciones a la fecha de lanzamiento (01/09). Los montos son por única vez. Para conocer condiciones generales y fechas límites consultá términos y condiciones en la web o en la sucursal más cercana.

Seguridad y acompañamiento guiado

El banco asegura que operar por Homebanking es “simple y seguro”, y que los procedimientos de alta están acompañados en todas las sucursales para quienes prefieran la guía personal.







