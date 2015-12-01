Contundente rechazo al veto universitario: “Al Gobierno nacional no le interesa la educación pública”

El director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), el doctor Julián Bibolini, lamentó el desfinanciamiento nacional en el área de la educación universitaria, efectuando un contraste con la realidad que se vive en Formosa.

“Si me pongo a relacionar el veto presidencial hacia el presupuesto universitario, realmente la desesperación que hay en las Universidades Nacionales, que les recortan los recursos, es terrible”, advirtió en declaraciones recogidas por AGENFOR.

Este miércoles 18, en una nueva jornada de revés legislativo para el Gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados revirtió los vetos del Presidente para ratificar la Ley de Financiamiento Universitario y la declaración de emergencia pediátrica, conocida como Ley Garrahan.

Al respecto, Bibolini reprobó que al Gobierno nacional “no le interesa la educación pública”, en contraposición a la provincia de Formosa, donde “no tenemos ningún problema, se invierte en salud, en educación pública, y hoy lo estamos demostrando a través del desempeño de las carreras de la UPLaB, que no tienen ningún inconveniente de nada”.

Hizo notar que “tenemos los docentes, los no docentes, la infraestructura, la bibliografía y las demás cosas” necesarias para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como también las actividades administrativas.

“Nuestra Universidad está bien posicionada, hemos presentado trabajos en congresos, así que estamos muy bien recepcionados y reconocidos”, significó, al concluir.



