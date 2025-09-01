Identidad, sabor y cultura formoseña en el Festival del Alfajor 2025

Una vez más, Formosa se prepara para recibir a miles de visitantes en la segunda edición del Festival Regional del Alfajor, que se desarrollará el 4 y 5 de octubre en el Galpón “G” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”, el cual se convertirá en el epicentro cultural, gastronómico y turístico del Norte Grande.

Este encuentro, impulsado por el Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, en conjunto con otros organismos y emprendedores locales, busca posicionar al alfajor como producto formoseño, elaborado con materias primas locales como miel, algarroba, mamón y maní, que reflejan la riqueza del entramado productivo provincial.

Cabe recordar que la primera edición llevada a cabo en diciembre de 2024, fue un éxito rotundo con más de 80 mil visitantes, 77 emprendedores participantes y ventas por 140 millones de pesos, consolidándose como un motor económico, turístico y cultural.

¿Qué habrá en la segunda edición?

En esta nueva edición, el público podrá disfrutar de un paseo gastronómico y cervecero, espectáculos en vivo y actividades recreativas para toda la familia.

Además, se suma el “Premio al Alfajor Elegido por el Público”, que se definirá mediante votación en la landing page, donde además se podrá encontrar toda la información del evento: https://sites.google.com/view/festivalalfajor/inicio

El Festival invita a familias, jóvenes, turistas nacionales y regionales, así como empresarios y comerciantes del sector, a vivir una experiencia única que combina identidad, sabor y cultura formoseña.

Participarán 30 emprendedores de Formosa, Corrientes, Chaco y Buenos Aires; algunos lanzarán nuevos sabores y productos en esta segunda edición.

Al respecto, Andrea de Alfajores “Dulce Mili” de Corrientes, destacó: “El año pasado vinimos y nos encontramos con una muy buena organización y con la posibilidad de que las personas conozcan esta producción correntina. Este año, presentaremos sabores nuevos, por lo tanto los esperamos este 4 y 5 de octubre en la segunda edición del festival”.

Por otro lado, el emprendedor formoseño, Federico de “Wapoó”, señaló: “Este festival nos impulsa a emprender y mostrar nuestro productos, vamos a presentar un nuevo sabor. Los esperamos”.

El Festival del Alfajor 2025 reafirma su objetivo de fortalecer la economía local, potenciar al sector alfajorero y posicionar a Formosa como Capital cultural y turística del Norte Grande, se subrayó.



