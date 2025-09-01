Con un bingo recreativo, la Municipalidad festejó el Día de los Jubilados

La Municipalidad de Formosa, mediante la Secretaria de Acción Social, celebró el Día del Jubilado, que se recuerda cada 20 de septiembre. Al respecto, decenas de adultos mayores participaron del bingo recreativo que otorgó muchísimos premios.

El evento, que contó con la presencia de la responsable del área organizadora, Lic. Paula Cattáneo, se llevó a cabo en la sede ubicada en la intersección de la Av. Sargento Cabral y Vicente Posadas, donde los vecinos y vecinas disfrutaron de una extensa jornada de bingo, regalos, refrigerios y música en vivo.

Con lo anterior, la Comuna busca crear un espacio lúdico sano para personas adultas mayores, mientras se promueven actividades orientadas al encuentro entre pares, diversión y acercamiento social, con el objetivo de conocer sus necesidades e inquietudes.

Festival de Yoga en el Bosquecillo del Paseo Ferroviario

La propuesta invitó a experimentar de una jornada al aire libre con clases, charlas y espacios de encuentro para seguir profundizando la práctica de la actividad en la ciudad, guiado por instructores especializados en diferentes estilos.

Por ello, la directora de Cuestiones de Género, Dra. María Silvia Carrizo, destacó que "este Festival reafirma el compromiso con la vida saludable y consciente, consolidando un espacio colectivo para compartir saberes y herramientas que promuevan el bienestar físico y mental de la ciudadanía".







