Con la compañía del intendente Jofré, jubilados disfrutaron de un agasajo en su día

En el marco del Día del Jubilado, que se celebra cada 20 de septiembre, el Intendente Ing. Jorge Jofré, compartió en la Plaza Malvinas Argentinas de nuestra ciudad, una gratificante charla con los vecinos y vecinas, quienes fueron homenajeados por el Jefe comunal.

Del emotivo encuentro, también participó el candidato a Diputado Nacional por el PJ, Dr. Fabián Cáceres, que fue muy bien recibido por los presentes y escuchó las solicitudes de cada uno de ellos.

A su vez, durante la recorrida por las instalaciones del espacio verde, Jofré dialogó sobre futuros proyectos que se desarrollarán con el acompañamiento de la Municipalidad capitalina. “Debemos fortalecer el vínculo entre jubilados y todos aquellos actores de la tercera edad y la adultez, que cumplieron gratamente su rol laboral", agregó.

Para concluir, el Intendente entregó un presente a los vecinos y expresó su gratitud hacia ellos: "Estoy muy contento de participar con ustedes en esta fecha especial, cada uno de los que están aquí hicieron grande a la querida ciudad de Formosa. Sigan disfrutando y viviendo a pleno la vida, ya que ese es el motor anímico que necesitamos para seguir adelante. ¡Feliz Día!".











