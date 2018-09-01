Autoridades de la Dirección Nacional Electoral brindaron una capacitación sobre la Boleta Única Papel

Este martes 16, en el SUM de la EPES 54 “Gdor. Juan José Silva” de la ciudad de Formosa, se desarrolló una capacitación sobre la Boleta Única Papel (BUP), abierta a todo el público.

La misma estuvo a cargo de la doctora María Luz Landivar, directora Nacional Electoral y del doctor Pablo Morán, juez federal con competencia electoral de Formosa y miembros de la Junta Electoral Nacional - Distrito Formosa.

Además, el encuentro contó con la presencia de Julio Aráoz, ministro de Cultura y Educación; Luis Ramírez Méndez, subsecretario de Educación, autoridades y profesionales de la educación.

Landivar, en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) explicó que “desde la Dirección Nacional Electoral (DINE) estamos capacitando en todo el país porque creemos que es muy importante que la ciudadanía conozca cómo va a votar este 26 de octubre”.

Por eso, marcó que “junto al Juzgado Federal, organizamos esta jornada porque la gente tiene muchas dudas respecto a cómo puede ser la marca, si puede ser una tilde o una cruz”, entonces, señaló que “somos muy claros en explicarles que lo importante es que lo hagan dentro del recuadro”.

Y añadió que “en estas elecciones no van a haber sobres, ya que la boleta se dobla al medio y se mete adentro de la urna”.

Asimismo, expresó que “tener la posibilidad de estar llevando el nuevo instrumento de votación a todo el país, es increíble. Estoy muy contenta”, destacando que “una de las ventajas que tiene es que toda la oferta electoral está en la misma boleta”.

Entonces, subrayó que “no van a haber más denuncias por falta de boletas, robo de boletas o boletas truchas”, al tiempo que aseguró que “en las experiencias que tenemos subnacionales, como Santa Fe y Córdoba, es muchísimo más rápido el conteo”.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, valoró la jornada como “muy importante”, porque “es la primera vez que vamos a votar hacer con una boleta única de papel, así que eso implica una capacitación”.

En este marco, anticipó que “nos vamos a reunir y diagramar capacitaciones, desde el Ministerio de Educación, para poder replicar esto en aquellas personas que van a actuar como delegados judiciales o autoridades de mesa”,

De esta manera, indicó que “tenemos 19 delegaciones zonales en la provincia y vamos a coordinar para que esto se concrete y estemos preparadísimos para este 26 de octubre”.



