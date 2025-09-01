Apresaron a dos hombres tras una pelea en el barrio Juan Domingo Perón

• Se secuestraron armas blancas y de aire comprimido.

Efectivos de la Comisaría Seccional Séptima detuvieron a dos hombres que protagonizaron un altercado con la utilización de armas, en la manzana 50 del barrio Juan Domingo Perón de esta ciudad.

Los detenidos de 33 y 55 años quedaron implicados en una causa por los delitos de “Daño, amenazas con uso de arma blanca, lesiones e intimidación pública”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

El caso se registró alrededor de las 17:30 horas del domingo último, cuando solicitaron presencia policial por un hecho de desorden con la utilización de armas blancas.

De inmediato, los policías fueron hasta el lugar y entrevistaron a un hombre de 33 años, quien comentó que fue agredido con un machete en el sector de la cabeza.

A raíz de la lesión, fue asistido por médicos y trasladado en una ambulancia del SIPEC hasta el Hospital Distrital 8, con una custodia policial.

Luego, los uniformados fueron hasta la manzana 50 y entrevistaron al otro hombre, de 55 años, que aseguró ser atacado con elementos contundentes por parte de un hombre en estado de ebriedad y lo amenazó de muerte.

Agregó que lo enfrentó con un arma blanca y luego efectuó un disparo con un rifle de aire comprimido, lo que motivó su aprehensión y traslado hasta la dependencia policial.

Después salió de una vivienda una mujer, que entregó en la vía pública dos armas blancas, un cuchillo y un machete, el rifle de aire comprimido y otros elementos que fueron utilizados en la gresca.

Los uniformados, con la colaboración de la Delegación de Policía Científica Distrito Cinco, documentaron los lugares donde se registró el caso y todos los elementos fueron secuestrados.

Ambos fueron aprehendidos y notificados de su situación legal, a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).











