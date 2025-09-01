De la Rosa destacó la magnífica obra de infraestructura deportiva habilitada por el Modelo Formoseño

Un paso gigante dio el deporte formoseño con la inauguración de la piscina olímpica cubierta y climatizada y la pista de atletismo, obras que fueron habilitadas por el gobernador Gildo Insfrán en la tarde de este martes 30 en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1 de la ciudad de Formosa.

En el boulevard de la avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Córdoba y Fortín Yunká, en el barrio Villa Hermosa, el Modelo Formoseño edificó “esta magnífica obra de infraestructura deportiva que garantiza el derecho al deporte de alto rendimiento en igualdad de condiciones para todos”, subrayó categórica la licenciada Graciela de la Rosa, candidata a diputada nacional encabezando la lista del Frente de la Victoria para las elecciones del 26 de octubre.

Para su habilitación, marcó en su discurso durante el acto oficial que “fue largo el camino” transitado “para lograr” la finalización de otra obra más de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, que es “de carácter público y gratuito, destinado a todo el pueblo formoseño”.

En otra parte, consideró que “es increíble que la provincia pueda inaugurar tantas obras en este 2025, en contraste con la Nación, que en lo que va del año, lleva cero obras”, por eso, pidió “tener memoria y saber dónde estamos parados”.

Y lamentó que “esa es la triste realidad que estamos viviendo en la Argentina con el Gobierno nacional del presidente Javier Milei”, entonces con más razón “para nosotros, los formoseños y las formoseñas, es mucho más que una obra” y por ello “estoy convencida de que estamos sentando las bases para consolidar este modelo de desarrollo provincial con equidad social y territorial”.

Constitución Provincial

De la misma manera que se trata de una “infraestructura necesaria para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos fundamentales”, punto que está vinculado con “nuestra nueva y moderna Constitución Provincial, al incorporarse en ella el derecho al deporte”, enfatizó.

También están consagrados en ella “los de la salud, de la educación, de la seguridad, de las personas con discapacidad, de la soberanía alimentaria y los pequeños productores, de los adultos mayores. Es decir una Constitución que asegura derechos en esta Formosa que crece y desarrolla estas obras de infraestructura”, reiteró de la Rosa.

Y agregó que el deporte comunitario está también incluido en la Carta Magna, señalándolo “como una estrategia de participación, inclusión y desarrollo social”.

Por todo ello, realzó “este avance significativo de obras de diversa índole en Formosa, que no es fruto del azar ni de la casualidad, por el contrario, tiene nombre y apellido: es el Modelo Formoseño y la conducción estratégica por parte de nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán”.

Memoria histórica

Luego, insistió De la Rosa en que, en momentos como estos que vive el país, “son necesarios hacer uso de la memoria histórica”. Y añadió: “También están las bases y valores justicialistas, banderas que guían el accionar del Modelo Formoseño, que son la independencia económica, la soberanía política y, fundamentalmente, la justicia social, como por supuesto es esta obra magnífica de infraestructura deportiva”.

Puesto que con ella se “garantiza el derecho al deporte de alto rendimiento en igualdad de condiciones para todos”, sintetizó.

En la última parte de su alocución, saludó a la militancia por la movilización impresionante que hicieron con “el fin de respaldar y estar presente en esta jornada”, a la que calificó de una “fiesta, porque todo es alegría, y eso nos fortalece a quienes somos candidatos a diputados nacionales por el FdV”.

Nombrándolo a su compañero en la lista Fabián Cáceres y a los suplentes Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis. “Nosotros somos el Modelo Formoseño, el equipo del gobernador Insfrán y por supuesto que nuestra misión en la Cámara de Diputados será defender los derechos de todos los formoseños y las formoseñas y también de todos los argentinos”, aseguró categórica.

Cero obras públicas tiene Milei

“Y queremos frenar este ajuste despiadado del Gobierno nacional de Milei”, que reiteró “tiene no solamente obra cero, sino también sensibilidad cero, esto es, sin ningún tipo de compromiso con la sociedad”. En definitiva, remarcó que “vamos a frenar sus políticas porque tenemos historia y a este Modelo Formoseño que garantiza políticas inclusivas” y porque “se tiene claro, como peronistas, hacia dónde se tiene que ir; siempre con el pueblo”.

Para finalizar, en el orden nacional, llamó a “cambiar el destino de esta Patria porque nos duele ver esta Argentina que en menos de dos años está tan destrozada” y, ante lo cual, “jamás, desde el Peronismo, vamos a elegir ser colonia, ya que para nosotros hoy y siempre será la elección: Patria; por eso que viva la Nación Argentina, Formosa y el Modelo Formoseño que conduce el gobernador Insfrán”.



