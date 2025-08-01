Agradecimiento al equipo del Hospital Evita

Familiares del paciente Julio Argentino Siacia expresaron su sincero agradecimiento por el acompañamiento y la atención brindada al hombre, durante su tiempo de internación en el Hospital Interdistrital Evita Formosa.

“A pesar de la difícil situación que culminó con su fallecimiento, valoramos profundamente el cuidado, la dedicación y amabilidad que el equipo de profesionales del hospital demostró hacia él y nosotros como familia” expresaron.

Agradecieron en forma especial la labor de todos los médicos, enfermeros, personal de apoyo y demás profesionales que estuvieron involucrados en su cuidado.

“Su trabajo y humanidad en momentos tan difíciles fueron de gran apoyo para nosotros. Que su labor continúe siendo una fuente de alivio y esperanza para quienes lo necesitan” anhelaron.

Además, la familia Siacia extendió el agradecimiento a los médicos Santiago Bareiro, Carlos Carriego y Román Civilotti Román, quienes no “solo demostraron altos niveles de profesionalismo, sino que también se mostraron comprensivos y atentos a las necesidades del paciente en cada momento. Verdaderamente hacen honor a la profesión” cerraron.