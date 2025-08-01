El Colorado: Apresaron a un sujeto durante la investigación de un caso de hurto y defraudación

• También recuperaron objetos de valor

Efectivos de la Comisaría El Colorado aprehendieron a un hombre, secuestraron un tanque de agua, una amoladora, una jarra eléctrica, una radio y lo pusieron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Del caso se tomó conocimiento tras la denuncia de los damnificados, quienes manifestaron que un desconocido le sustrajo los bienes.

De inmediato, los policías realizaron las averiguaciones, entrevistaron a los vecinos y establecieron la identidad del presunto autor del ilícito.

Con los datos obtenidos y tras las pesquisas realizadas el viernes último, los policías detuvieron al sujeto de 20 años.

Luego determinaron que los bienes fueron comercializados, por lo que se dirigieron hasta el barrio Las Piletas de la localidad de El Colorado, donde los compradores hicieron entrega de una jarra eléctrica, una radio, un tanque de agua y comentaron a los uniformados que los adquirieron de buena fe.

Los secuestros y detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.

LOS CHIRIGUANOS

Capturaron a dos sujetos en distintos procedimientos

• Tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia

Efectivos de la Subcomisaría Los Chiriguanos detuvieron a dos hombres, uno por herir a su mujer con un arma blanca, mientras que el otro lesionó a un joven con un hierro.

El primer caso, la víctima denunció que su pareja la insultó, la agredió con un cuchillo y terminó con un corte en la mano.

De inmediato personal de la Oficina de Género de la dependencia brindó contención a la víctima, mientras que se realizaron las tareas investigativas.

Minutos después detuvieron al sujeto en una zona rural, distante a unos 14 kilómetros de esa localidad.

La segunda intervención fue cuando un joven denunció que dos sujetos llegaron a su vivienda y sin mediar motivos lo agredieron con un hierro.

Con los datos brindados por el muchacho y de acuerdo a los relevamientos, los uniformados establecieron la identidad de los inadaptados, detuvieron a uno de ellos y trabajan en la aprehensión del otro.

En ambas intervenciones, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).



