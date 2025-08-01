Villafañe: Quedó tras las rejas por amenazar de muerte e incendiar la casa de su expareja

• Se allanó un inmueble en la Colonia Lote 31 y se secuestraron vainas servidas y cartuchos de distintos calibres

Efectivos de la Comisaría Mayor Edmundo Villafañe detuvieron a un hombre, de 60 años, denunciado por amenazar de muerte a su ex esposa con un arma de fuego e incendiar la vivienda de la víctima, en el barrio Libertad de la mencionada localidad.

El hecho ocurrió el lunes último, a las tres de la madrugada, cuando policías que patrullaban la zona advirtieron que una casa era consumida por las llamas.

Los uniformados intervinieron de inmediato para extinguir el incendio y evitar que se propague a otros inmuebles.

Momentos después, se presentó la propietaria de 52 años y denunció que horas antes su expareja la llamó por teléfono y la amenazó con incendiar su domicilio y atentar contra su vida, incluso delante de sus familiares.

Ante la gravedad del hecho, la Policía desplegó un operativo que derivó en la rápida detención del acusado.

En la continuidad de la investigación, el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, libró la orden de allanamiento sobre el domicilio del hombre, ubicado en Colonia Lote 31, Sección Cuarta de Villafañe.

La medida judicial se concretó el mismo lunes, alrededor de las 17:00 horas, y se secuestró de un vehículo tipo furgón Mercedes Benz, 11 vainas servidas calibre 32, otras cinco vainas de distintos calibres y dos cartuchos 38.

Toda la intervención fue documentada por el personal de la Delegación Policía Científica de El Colorado.

Los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial y el detenido quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso, se inició una causa judicial caratulada como “Amenaza con el uso de arma de fuego, en contexto de violencia de género y daño por incendio”.



