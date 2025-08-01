Anularon otros dos puntos de venta de drogas en el barrio 25 de Mayo en Clorinda

• Se secuestraron 78 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas detuvieron a un hombre y desbarataron dos centros de comercialización de estupefacientes que funcionaban en viviendas del barrio 25 de Mayo de Clorinda.

El procedimiento se inició cuando los policías detuvieron al sospechoso sobre la calle Corrientes y Ruta Nacional N° 11, en el barrio 28 de Julio.

Durante el cacheo preventivo de seguridad, encontraron en su poder cinco fracciones de cocaína, más de 400.000 pesos, unos 110.000 guaraníes, dos teléfonos celulares y bolsitas de nylon utilizadas para fraccionar la sustancia.

Desde ese momento, profundizaron la tarea de investigación y policías antinarcóticos establecieron que el individuo utilizaba domicilios sectores del 25 de Mayo para la comercialización y distribución de la droga.

Por el caso, intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional en turno de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Clorinda, que emitió dos órdenes de allanamiento.

Las diligencias fueron realizadas en la tarde del lunes último y derivaron en el secuestro de 73 envoltorios de cocaína, además de elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la sustancia.

Sumados los cinco hallados inicialmente, se secuestraron en total 78 envoltorios del mencionado estupefaciente.

Todos los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que se notificó al detenido de su situación legal y quedó alojado a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).



