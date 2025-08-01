Barrio Itatí I: Bebé cayó del primer piso de un departamento

• Está internado en el Hospital de la Madre y el Niño con pronóstico reservado

Un pequeño de un año se precipitó al vacío desde la terraza del primer piso de un departamento, ubicado en la avenida Italia al 2.600, del barrio Itatí I de la ciudad de Formosa.

El caso se registró el lunes último, cerca de las 18:00 horas, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta tomaron conocimiento del ingreso del menor de edad al Hospital de la Madre y el Niño.

Según las averiguaciones, el niño estaba en su vivienda en altura y en un momento dado cayó y sufrió graves lesiones.

De inmediato sus padres lo trasladaron al nosocomio y fue asistido por personal médico, donde permanece internado en estado reservado.

Luego, personal de la dependencia realizó las actuaciones en la escena del hecho, con la colaboración de la Dirección General Policía Científica.

En consecuencia, se confeccionó un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, con conocimiento del Juzgado de Menores.



