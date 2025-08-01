Una celebración de la danza como lenguaje colectivo

Ballare presenta una nueva edición de su tradicional Gala de Ballet, y lo hace con una propuesta escénica tan cuidada como emotiva. Más que una muestra académica, será un verdadero espectáculo con calidad artística y sello propio, que invita al gran público —incluyendo a quienes nunca han visto ballet— a dejarse conmover.

Con más de 70 intérpretes en escena, esta Gala reúne escenas icónicas del repertorio clásico como Giselle, Lago de los Cisnes, Corsario y Quijote, reimaginadas con una impronta festiva y comunitaria. Participan desde las primeras infancias hasta el nivel avanzado.

Ballare, reconocido por su propuesta integral y su innovación en la formación artística, vuelve a demostrar que el ballet puede ser accesible, emocionante y cercano.

Invitados especiales:

Una de las grandes novedades de esta edición es la presencia de destacados bailarines del circuito profesional:

- Iara Fassi – Ballet Estable del Teatro Colón

- Julieta Morchio y Daniel Altamirano – Ballet de Córdoba

Su participación refuerza el compromiso de Ballare con el cruce entre formación y excelencia profesional, brindando al público local acceso a figuras destacadas del ballet nacional.

Entradas en venta:

Av. 25 de Mayo 1329 | Lunes a viernes de 17 a 21 h

Duración: 1 h 30 min

“Desde las primeras zapatillas hasta el virtuosismo profesional, una Gala inspirada en la comunidad y en el poder de bailar juntos.”

Este espectáculo no está pensado solo para conocedores del ballet. Está dirigido a todo aquel que quiera vivir una noche emotiva, llena de arte, música y belleza en escena. Con una mirada renovadora sobre los clásicos, Ballare vuelve a apostar a un ballet vivo, con raíces y con futuro.





Contacto de prensa y difusión:

Instagram: @ballareformosa

Facebook: BallareEstudio

WhatsApp: 370-5010118

E-mail: ballareformosa@gmail.com



