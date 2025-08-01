Detuvieron a tres personas y retuvieron a un adolescente por causas pendientes con la Justicia

• Fue durante diferentes controles rutinarios y recorridas preventivas

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a dos hombres, una mujer y retuvieron a un adolescente por estar imputados en distintos ilícitos, en intervenciones realizadas en Clorinda y Cañada Doce.

En la jornada del martes, efectivos de la brigada de investigaciones del Comando de Patrulla Seguridad Urbana realizaban recorridas preventivas por los barrios Toba y Libertad, de Clorinda.

Durante esa actividad, aprehendieron a un hombre, de 22 años y una mujer, de 39, involucrados en causas por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la segunda circunscripción judicial.

Después, alrededor de las 20:20 horas del miércoles, los policías retuvieron a un joven, de 17 años, implicado en una causa por “Lesiones con el uso de arma blanca”, en el barrio 25 de Mayo, de la segunda ciudad.

El último procedimiento, fue durante la jornada del jueves, cuando los uniformados de la Delegación Seguridad Vial Cañada Doce realizaban un control vehicular sobre Ruta Nacional N° 11, altura 1214.

Allí, demoraron a un hombre, de 57 años, que registraba solicitud de comparendo en una causa por contravención, emitido por el Juzgado de Paz de menor cuantía N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial.

En todos los casos, las personas fueron notificadas de su situación procesal y todo quedó a disposición de la Justicia. (Con foto).









IBARRETA - CLORINDA

LUCHA CONTRA EL NARCOMENUDEO

Detuvieron a dos sujetos con marihuana en su poder





• Fue el resultado de diferentes intervenciones en el interior provincial





Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a dos hombres y secuestraron varios gramos de marihuana, en distintos procedimientos realizados en dos localidades del interior.

La primera intervención, fue el jueves último, en horas de la noche, cuando integrantes de la Brigada Investigativa de la Comisaría y la Delegación de la Unidad Regional Cinco, realizaban patrullajes preventivos por calles internas del barrio Obrero, de Ibarreta.

Durante esa labor, observaron a un sujeto inmediaciones a un establecimiento educativo, este al notar la presencia de los policías intentó huir.

Por ese motivo, por razones de seguridad lo detuvieron para identificarlo, también realizaron un cacheo y en su poder hallaron dos envoltorios con estupefacientes.

La segunda actuación, lo realizaron efectivos del Comando de Patrulla Seguridad Urbana, Zona 1, también el jueves último, cuando desplegaron un amplio operativo de seguridad ciudadana en el barrio Cooperativa, de Clorinda.

Allí, durante tareas de identificación, un sujeto exhibió sus pertenencias y observaron que tenía en su poder un envoltorio con sustancia.

Por ello, los policías de la Delegación Drogas Peligrosas, de cada localidad, realizaron las pruebas y establecieron que se trataba de marihuana.

En ambos casos los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales quedando todo a disposición de la Justicia provincial.



