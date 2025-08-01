Un leve aumento de casos COVID- 19 positivos fueron informados en esta semana

Las autoridades sanitarias solicitaron a la comunidad reforzar las medidas de prevención, sobre todo, teniendo los refuerzos de las vacunas al día, recordando que es una enfermedad respiratoria que en el invierno presenta una mayor circulación.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano brindó el parte correspondiente al Coronavirus en este territorio.

En la última semana se han realizado 441 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 11 de ellos resultados positivos a Coronavirus, correspondiendo una decena a Formosa y uno a Pozo del Tigre.

Al momento, hay trece casos activos, mientras que cuatro recibieron el alta, no habiendo pacientes internados.

Los equipos de Salud efectuaron 50 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, hasta el 10 de agosto, Formosa diagnosticó 150.393 casos, un total de 148.954 personas se recuperaron y hubo que lamentar 1.351 fallecimientos.

Se indicó asimismo que sigue vigente y a disposición la campaña de vacunación, en todos los vacunatorios de la provincia.



