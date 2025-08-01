Vera: “Seguimos trabajando para darle a nuestro pueblo la mejor Constitución posible”

El convencional constituyente Rodrigo Vera puso en valor lo realizado en la primera semana de trabajo de la Convención Constituyente, introduciendo importantes reformas a la Carta Magna que abarcan temas clave como la incorporación de nuevas causas provinciales, la protección de datos personales y la soberanía alimentaria.

Desde el bloque justicialista “tenemos el corazón, la piel y la cabeza puesta en Formosa, y desde ese lugar, con mucho trabajo, responsabilidad y compromiso, seguimos trabajando para darle a nuestro pueblo la mejor Constitución posible”, enfatizó en declaraciones recabadas por AGENFOR.

Todo lo contrario sucede con el bloque libertario, cuyos miembros se retiraron del recinto en medio de la sesión de este viernes 8.

Consultado sobre ello, el doctor Vera indicó que “simplemente quedan en evidencia con sus propios votantes”, ya que “un ciudadano va a pensar para qué los voy a votar a estos si no laburan, no van a las comisiones, se levantan y se van, entonces son votos tirados a la basura”.

Consideró que “es una falta de respeto de ellos hacia la gente que ha confiado en que iban a hacer un buen trabajo” en la Convención Constituyente, pero en realidad “lo que están demostrando es algo muy pobre”.

No obstante, remarcó que este accionar de La Libertad Avanza (LLA) “a nosotros no nos mueve un centímetro en el compromiso que hemos asumido, que es cumplir con la palabra empeñada y brindarle a la provincia la mejor Constitución posible”.







