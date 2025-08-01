Los sintomas de octubre

Hace pocos días concluía que el discurso de la oposición conformada por los “Libertarios Blue” en la Convención Constituyente iba a estar dirigido a la Casa Rosada y no expresando la voz de quienes los votaron el pasado 29 de Junio.

El cierre en el cronograma electoral para la presentación de alianzas con miras al 26 de octubre hirió gravemente al espectro opositor, a excepción del Partido Obrero.

Tal fue el impacto que las astillas llegaron hasta el recinto donde el viernes la Convención Constituyente realizaba su tercera reunión plenaria para tratar los despachos y las propuestas generadas por el trabajo en las comisiones en los días fijados al efecto.

Los grandes derrotados de la última elección, que tienen el desafío de mantener la banca del antes amigo “humilde juez de fronteras”, esperando las señales del “triángulo de hierro fundido” advirtieron a última hora que no sería la conducción “escondida” del senador consorte del partido centenario, ya entonces, a pesar de los esfuerzos la división fue inevitable, quedando en un rincón la UCR, el MID y el PRO con un precandidato contador.

Enfrente se alinearon LLA, Nuevo País y LTP más el Partido Libertario y, en principio el intendente “compañero” travestido de libertarista. No me anima ninguna ironía, simplemente estoy convencido que la historia política no registrará la existencia de “peronistas-libertarios” porque no hay fórmula posible para tamaña amalgama.

“En La Vereda del Sol” (Serú Girán) el Frente de la Victoria aguarda el aval de los cuerpos orgánicos para las elecciones de medio término. El quiebre electoral de la oposición significa bajas para el Frente Amplio Formoseño donde se cayó del árbol la naranja y ya no habrá cabalgatas con ponchos, sombreros y “cuchiyos” del senador y la diputada desplantada.

Esta sangría detonó en el seno de la Convención Constituyente en su última reunión plenaria con el abandono de los “Libertarios Blue” y los nuevos pretensos libertarios. Sin excepción hasta el viernes los prófugos sólo divagaron sin propuestas concretas y obstruyendo la labor de la Convención que seguirá su trabajo hasta concluir con la sanción de la nueva carta magna para nuestra provincia.

Sin embargo, no los une el amor sino el grito al vacío clamando por la intervención federal, para volver a ser territorio nacional. Repiten un libreto que ya fue examinado en las urnas.

Ahora, tenemos a un senador y una diputada “licenciados” que deberán ser no pueden readmitidos por sus cámaras hasta tanto se jure la nueva Carta Magna Formoseña y sin dudas están incumpliendo los deberes de funcionarios públicos porque juraron asumir el cargo de Convencionales Constituyentes respetando la Constitución Nacional y Provincial, algunos además lo hicieron por su honor, la Patria y sobre las Sagradas Escrituras.

Desde el 24 de octubre del 2024 conocen el contenido de la Reforma y desde el 29 de junio la conformación de la Asamblea. No pueden alegar el manejo de la presidencia o la realidad de ser minoría absoluta.

Estuve presente en la sesión y valoro la conducta de los Convencionales radicales. El doctor Guillermo Evans es un hombre del radicalismo y en el saludo fraternal con el experimentado Fermín Caballero, percibí que ambos dirigentes entendieron el abrazo de Perón con Balbín en 1972. Los prófugos más desaforados sólo miran si estarán en la boleta de octubre y se perderán la oportunidad histórica de sentar su posición en lo que resta de la Asamblea Constituyente. La mayoría que supera los dos tercios cumplirá con el mandato conferido en elecciones libres y transparentes cuya agenda fue delineada por la Ley 1.736.





WILLIAMS DARDO CARABALLO

DNI 12.770.661



