Un hombre sufrió graves lesiones mientras trabajaba

• Lo trasladaron al Hospital Central y permanece internado





Un trabajador terminó con lesiones graves al quedar aprisionado por la barra de tiro de un tractor, durante tareas de desagote de una cámara séptica, en el barrio Costanera de la localidad de San Francisco del Laishí.

El hecho ocurrió el viernes último, cuando integrantes de la comisaría verificaron un requerimiento frente a un conocido local, donde encontraron al hombre con lesiones en la pierna y la cabeza.

Según el testimonio de otro obrero, realizaban tareas de desagote de cámara séptica y al cargar aceite en el depósito del acoplado fue atrapado por la barra de tiro del tractor.

De inmediato, recibió asistencia del personal de salud y de allí lo trasladó hasta el Hospital Central para su mejor atención, donde permanece internado.

Por otra parte, los efectivos de la Dirección de Policía Científica documentaron la escena del hecho.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones procesales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



