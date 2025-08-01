Celebraron a las infancias en el barrio Salvador Gurrieri

Agrupaciones justicialistas organizaron este sábado 9 una intensa jornada recreativa, para celebrar el Día de las Infancias, con familias del barrio Salvador Gurrieri, ex Lote rural 111.

El epicentro del festejo fue la plaza barrial, donde se realizaron juegos recreativos y didácticos, se compartió chocolate con pan de leche, además de música en vivo, sorteos y la presencia de artesanos emprendedores.

La diputada provincial Blanca Denis (PJ) comentó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que se trata de una propuesta de militantes del Modelo Formoseño, consustanciados con la realidad de cada familia, sobre todo las más vulnerables, y de llevar alegría en momentos difíciles que vive el país por decisión del presidente libertario Javier Milei.

Consideró que a nivel nacional se vulneran derechos conquistados para los argentinos. “No de los que más tienen, sino de los jubilados, humildes, discapacitados. Tratamos de acompañar las políticas públicas del gobernador Gildo Insfrán llevando estas celebraciones para que todos los niños tengan un día lleno de alegría, emoción y juegos” reflexionó.

Críticas

Denis también opinó sobre lo ocurrido en la última sesión de la Convención Constituyente, donde parte del bloque opositor abandonó el recinto. “A ellos no les importa trabajar por un proyecto político a favor del pueblo formoseño. Tampoco respetan la poca representatividad que tienen dentro de la convención” argumentó.

Dijo que quedó en evidencia que el interés que persiguen es netamente personal y no para favorecer al pueblo formoseño, respondiendo directamente el modelo del presidente Javier Milei.

“Por respeto a esa escasa minoría a la que están respetando, por lo menos deberían quedarse, ocupar esa banda y cumplir para lo que les ha otorgado el mandato el soberano” finalizó.



