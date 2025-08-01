Luz Cubilla fue coronada embajadora de El Espinillo

Representará a la localidad en diferentes actividades culturales, sociales y turísticas dentro del territorio provincial. La joven recibió la corona de manos del intendente René David Báez en el marco del 120º aniversario de la fundación de la comunidad ubicada sobre la Ruta Nacional 86 en la cabecera del Departamento Pilagás.

Primera Princesa: Melanie Daiana González, coronada por la diseñadora Ibis Kriebaum.









Fernanda Melanie Pereyra Galeano fue elegida como la segunda Princesa en el festival aniversario y fue coronada por el Diputado Jorge Román.





Dama de Honor: Luján Servín.

Miss Elegancia: Evelyn Sena.

Miss Simpatía: Antonella Sandoval.

Miss Fotogénica: Milagros Antonia Romero











