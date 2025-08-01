Secuestraron una motocicleta con la numeración adulterada

• También detectaron que las documentaciones eran falsas





Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) secuestraron una motocicleta que tenía irregularidades en la numeración y documentaciones apócrifas.

El viernes último, un hombre se presentó en la Planta Verificadora con su Yamaha YBR, de 125 cilindradas, para la verificación y confección del “Formulario 12”, de venta.

Durante esa actividad, los inspectores comprobaron que los números de motor y chasis estaban desgastados y que la placa de dominio era falsa.

A todo esto, el propietario comentó haber entregado una Honda Wave y dinero como parte de pago por el rodado.

Luego, los uniformados de la Delegación Policía Científica documentaron las actuaciones procesales.

Por su parte, los efectivos de la Comisaría Seccional Sexta secuestraron el rodado y realizaron las diligencias procesales, con intervención de la Justicia provincial.



