Últimos días para inscribirse a un encuentro de fotógrafos de naturaleza a desarrollarse en el Galpón G

Las inscripciones cierran este viernes 8 de agosto.

La provincia de Formosa se prepara para recibir, los días 15, 16 y 17 de agosto, a fotógrafos y amantes de la naturaleza de todo el país en el Encuentro Regional de Fotógrafos de Naturaleza 2025, que se desarrollará en el Galpón G del Paseo Costanero “Vuelta Fermosa”.

El evento contará con la participación de reconocidos disertantes y fotógrafos de naturaleza, entre ellos: Esteban Argerich, Darío Podestá, Adriana Sanz, Sebastián del Val, Dante Apaza, Nicolás Pérez.

Hasta el momento, ya se han superado los 90 inscriptos, y la inscripción cerrará el 8 de agosto o cuando se alcance el cupo establecido.

Las actividades incluyen disertaciones, exposiciones, talleres y salidas fotográficas, pensadas tanto para profesionales como para aficionados. La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial: www.afona.org.ar.

“Es una oportunidad única para mostrarle al país por qué Formosa quiere decir Hermosa y por qué el Bañado La Estrella es una de las siete maravillas naturales de la Argentina”, expresó Pablo Córdoba, fotógrafo y organizador local del evento.

“Queremos que todos conozcan la riqueza de nuestros paisajes, nuestra fauna y nuestra gente, y que Formosa se consolide como un destino clave del ecoturismo y la fotografía de naturaleza”, agregó.

Por su parte, Ramón Maldonado, fotógrafo de naturaleza y miembro de la comisión organizadora, destacó: “Este tipo de evento es de suma importancia y trascendencia para dar a conocer las riquezas naturales de nuestra provincia, además de aprender de las enseñanzas de los destacados disertantes”.

Este encuentro es organizado por AFONA (Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Argentina), con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, y el acompañamiento de empresas locales.



