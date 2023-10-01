Todo listo para la tradicional entrega de juguetes por el Día de las Infancias

En diálogo con AGENFOR, Édgar Pérez, integrante de la logística de esta nueva entrega de juguetes, confirmó que completaron la distribución prevista para la ciudad capital con la jurisdicción cinco, en la mañana de este viernes 8 y, de esta manera, está todo listo para la retribución del próximo domingo 10 de agosto en los establecimientos educativos, Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y escuelas hospitalarias de toda la provincia.

“Todo lo que es el sistema educativo, tanto de nivel inicial, primario, de gestión pública y privada de la ciudad, se completó el esquema de distribución previsto con la entrega de la jurisdicción cinco, que supera los 40 mil juguetes de la delegación capital”, indicó.

Y aclaró: “En la ciudad, por cierto, también están contemplados los CDI, las guarderías, los hospitales”.

De este modo, Pérez ratificó que este domingo, desde las 9 horas, de manera simultánea en toda la provincia se hará la entrega de 200 mil juguetes aproximadamente, cifra similar a la del año pasado.

“Como año a año ha dispuesto el gobernador Insfrán a estar cerca de los niños, dibujar una sonrisa en el rostro de los niños que tanto esperan para su día en el año, recibir un juguete. Y ha sido siempre un gobierno peronista, como el de Formosa, el que a través de su política logra ese objetivo, se trabaja para ello, se presupuestan los recursos para poder garantizarlo”, sostuvo.

Y añadió: “Como lo hace cada año, también, el Gobernador, al inicio de clases, con sus kits escolares, ahora estamos en el Día del Niño con los juguetes; y a fin de año será la sidra y el pan dulce para las familias y el Día de Reyes”.

A su vez, el funcionario aseguró que “esto no se ve en ninguna provincia de Argentina” porque “es propio, desde ya hace varios años, de lo que el Modelo Formoseño propone para la comunidad y que respalda la sociedad formoseña en cada oportunidad que se somete a una elección, como lo demostró el pasado 29 de junio”.

Recordó, además, que desde hace varias semanas, en un trabajo mancomunado de toda la dirigencia, se trabajó con el envío a las localidades del interior y, esta semana, se abocaron a la ciudad capital para “que todo esté presto al domingo”.

Peréz, entonces, valoró la labor en conjunto que realizan con “los docentes, directivos, compañeros militantes, la Policía, resguardando y acompañando cada tarea”, para que, el domingo, no consista sólo en la entrega de un juguete, sino también compartir un desayuno con chocolate y pan de leche lo que consideró “una alegoría, una interpretación especial que hacen los compañeros, para que ese día domingo sea un día de fiesta para nuestros niños”.



