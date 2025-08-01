Tiró droga para burlar un control policial, pero igual lo detuvieron
Arrojó la sustancia blanquecina en un sector oscuro al advertir la presencia de los uniformados
Efectivos de la Comisaría El Chorro aprehendieron a un hombre, secuestraron una Honda Bross de 125 cilindradas, dinero, cocaína, un arma blanca, entre otros elementos, en un camino vecinal, a cinco kilómetros de esa localidad.
El domingo último alrededor de las 2:00 horas, los policías realizaban un control vehicular e identificación de personas cuando observaron que un motociclista se desprendió de un bulto y lo lanzó al costado del acceso.
A raíz de la situación, lo aprehendieron y, en presencia de testigos, el personal de la Delegación Palmar Largo de Drogas Peligrosas sometió el contenido a reactivos químicos y constató que se trataba de cocaína.
También hallaron en su poder una suma importante de dinero cuya propiedad ni procedencia pudo justificar, más un cuchillo con vaina de cuero y un teléfono celular.
El caso se puso a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo de la Dra. Edith Araceli Mocca, quien direccionó el procedimiento.
El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.