Desarticularon cuatro puntos de venta de drogas

Los allanamientos se concretaron en los barrios 8 de Diciembre, San Miguel y Centro

Efectivos de la Subcomisaría Tres Lagunas anularon centros de distribución de comercialización de drogas, detuvieron a cuatro hombres y una mujer y secuestraron marihuana, cocaína, balanza, celulares, computadoras, motocicletas, entre otros elementos.

Las intervenciones fueron producto de una investigación que se inició en el marco de una causa por la presunta venta de estupefacientes.

Todos los elementos de pruebas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 Clorinda, quien otorgó ordenes de allanamientos para los inmuebles de los sospechosos.

Los mandatos judiciales se concretaron el domingo y estuvieron a cargo de los integrantes de la mencionada dependencia, con la colaboración del Destacamento Siete Palmas, Laguna Gallo, Policía Científica, Unidad Regional Cuatro y Drogas Peligrosas.

Como resultado de las requisas, se secuestraron un envoltorio y un frasco de cocaína, cinco envoltorios de marihuana, siete teléfonos celulares, seis computadoras tipo notebook y netbook, una balanza de precisión, cuatro restos de cigarrillos de fabricación casera, tres pipas, elementos de corte y almacenamiento de drogas, dinero en pesos y guaraníes, dos motocicletas Motomel Blitz y Mondial, entre otros objetos de interés en la causa.

También detuvieron a cinco personas, de entre 22, 24, 25, 28 y 31, involucrados en la actividad ilícita.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que a los imputados se los notificó de su situación procesal por infracción a la ley 23.737 y todos quedaron a disposición de la Justicia provincial.



