La Policía detuvo a tres sujetos en diferentes intervenciones

Uno de ellos circulaba armado y ebrio en una camioneta, el otro tenía droga en su poder y el tercero registraba pedido de captura

Efectivos de la Comisaría Palo Santo, dependiente de la Unidad Regional Dos, detuvieron a tres hombres, secuestraron una camioneta, un revólver calibre 38, seis cartuchos, un arma blanca y marihuana, en distintas intervenciones.

El primer procedimiento tuvo lugar el sábado último, alrededor de las 23:30 horas, cuando personal de la Brigada Investigativa identificó a un joven de 23 años en la playa de una estación de servicio.

Tras realizarle un cacheo preventivo, hallaron entre sus prendas dos envoltorios de polietileno cargados con una sustancia vegetal, los cuales dieron positivo a marihuana en los reactivos químicos realizados por los integrantes de la Delegación Palo Santo de Drogas Peligrosas.

El segundo caso ocurrió el domingo último, a las 1:00 horas, cuando la brigada investigativa realizaba recorridas preventivas en la avenida 2 de Abril del barrio Centro, de la mencionada localidad.

Allí, los policías identificaron a un hombre de 40 años y al verificar sus datos de identidad con en el Sistema Integrado de Seguridad establecieron que registraba pedido de captura vigente en una causa judicial por “Abigeato calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Por último, también el domingo, alrededor de las 3:50 horas, detectaron una camioneta Mitsubishi conducida por un joven en evidente estado de ebriedad, sobre la misma avenida.

Al identificarlo y realizarle el cacheo preventivo de seguridad, se halló entre sus prendas un cuchillo con vaina de cuero y un revólver calibre 38, con tambor de seis alveolos, cartuchos y envases de bebidas alcohólicas.

En todos los procedimientos, los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



